Từng tự ti về bản thân, nam sinh thành á khoa trường Nhân văn

Trong lễ tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đào Xuân Việt (sinh năm 2004) được xướng tên với danh hiệu á khoa đầu ra ngành Khoa học Quản lý và nhận bằng cử nhân loại xuất sắc.

Giữa tiếng vỗ tay chúc mừng, Việt chia sẻ điều khiến mình xúc động nhất không phải là danh hiệu hay những tấm giấy khen, mà là khoảnh khắc được báo tin vui “quả ngọt” cho bố mẹ. Điều đầu tiên nam sinh nghĩ đến là mang kết quả này về dành tặng những người luôn âm thầm đồng hành cùng em trên hành trình phấn đấu trưởng thành.

“Món quà này, trước hết con xin dành tặng bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ vì luôn là hậu phương vững chắc, để con được tự do theo đuổi đam mê. Hôm nay, con đã làm được rồi”, nam sinh nói.

Đằng sau khoảnh khắc ấy là hành trình bốn năm không ngừng thay đổi của chàng trai từng tự ti về ngoại hình, giọng nói và khả năng của bản thân. Rời quê hương Bắc Ninh ( Bắc Giang cũ) lên Hà Nội nhập học năm 2022, Việt mang theo nhiều băn khoăn về cuộc sống xa nhà, điều kiện kinh tế và cả nỗi lo liệu mình có đủ khả năng để theo kịp môi trường đại học.

Nhưng chính môi trường học thuật tại trường Nhân văn đã giúp nam sinh từng bước thay đổi, năng động và sống hết mình với đam mê. Việt học cách chủ động tìm tòi thay vì chỉ học để thi, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, dám nhận những công việc mới và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.

Ngay từ năm nhất, Việt lựa chọn tham gia nghiên cứu khoa học để rèn luyện tư duy học thuật. Trong suốt quá trình học tập, nam sinh nhiều học kỳ liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập, hai năm liên tiếp đoạt giải ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa và cấp trường, đồng thời đạt giải ba cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp trường, giải Khuyến khích cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và cấp trường năm 2025, cùng vị trí á khoa đầu ra ngành Khoa học Quản lý khi tốt nghiệp.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Xuân Việt còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động kỹ năng và phong trào sinh viên. Từng e ngại đứng trước đám đông, nam sinh lựa chọn chinh phục chính nỗi sợ của mình bằng việc cầm micro. Từ những chương trình nhỏ của khoa, câu lạc bộ, Việt dần trưởng thành để trở thành chủ nhiệm PEM - câu lạc bộ Thuyết trình MC. Đồng thời, nam sinh khẳng định khả năng thuyết trình, dẫn dắt và truyền cảm hứng tại các sân chơi MC với nhiều dấu ấn như: Quán quân cuộc thi The Promised Land, á quân MC Inspiring Person, quý quân Tôi Bản lĩnh 2024 và Top 6 Mic Vàng 2024.

Từ những trải nghiệm tích lũy được, Việt liên tục được mời đảm nhiệm vai trò MC tại nhiều chương trình của Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội, cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và sự kiện dành cho thanh niên. Bên cạnh đó, nam sinh còn tham gia với vai trò diễn giả, người hướng dẫn, giám khảo chuyên môn tại các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiên cứu khoa học và phát triển năng lực cho học sinh, sinh viên.

Song song với học tập và hoạt động chuyên môn, Việt tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội. Nhiều năm, Việt liên tiếp được trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu, giấy khen Cán bộ lớp có nhiều đóng góp, giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Theo á khoa, điều quan trọng nhất để có thể cân bằng giữa học tập và hàng chục hoạt động khác nhau là xác định rõ mục tiêu. “Em luôn đặt việc học lên hàng đầu. Hoạt động ngoại khóa chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp mình trưởng thành hơn, rèn luyện kỹ năng và bổ trợ cho con đường lâu dài”, nam sinh chia sẻ.

Nhìn lại bốn năm đại học, điều khiến Việt tự hào không phải bảng thành tích với hàng chục giải thưởng, danh hiệu hay những lần được vinh danh, mà là sự trưởng thành của bản thân sau mỗi lần bước ra khỏi vùng an toàn.

Đó cũng là hành trình được viết nên từ sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của các giảng viên Khoa Khoa học Quản lý, những người bạn, các câu lạc bộ và môi trường giàu trải nghiệm của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. “Danh hiệu của hôm nay là một cột mốc đẹp, nhưng sự bản lĩnh, trưởng thành và những người đồng hành sau bốn năm mới là tài sản lớn nhất mà em có”, Xuân Việt nói.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.