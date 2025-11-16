Túi vải đựng iPhone giá 230 USD 'cháy hàng'

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, chiếc túi vải đựng iPhone vẫn "cháy hàng" ngay sau khi mở bán.

Khách hàng tại New York đeo chiếc iPhone Pocket. Ảnh: Chris Welch/Bloomberg.

Theo báo cáo của Bloomberg, sáng sớm ngày 14/11, hàng dài khách hàng đã tập trung bên ngoài cửa hàng Apple tại SoHo, New York, nhằm giành quyền sở hữu sớm “iPhone Pocket”- chiếc túi vải đựng iPhone phiên bản giới hạn với mức giá 150- 230 USD (khoảng 3,9-6 triệu đồng).

Sản phẩm này là kết quả của sự hợp tác giữa Apple và Issey Miyake, thương hiệu thời trang Nhật Bản, vốn nổi tiếng là nhà thiết kế chiếc áo cổ lọ đen biểu tượng của cố đồng sáng lập Apple, Steve Jobs.

Issey Miyake cũng sở hữu một lượng người hâm mộ trung thành riêng biệt. Điều này đã giải thích lý do hàng trăm người xếp hàng dài, xem sự kiện ra mắt lần này không khác gì một đợt mở bán giới hạn của các thương hiệu thời trang đình đám như Supreme hay Bape.

Sản phẩm có phiên bản ngắn hơn dùng để đeo trên tay. Ảnh: Chris Welch/Bloomberg

"Thiết kế của sản phẩm rất ngầu vì nó đến từ Issey Miyake. Là một nhà thiết kế, tôi thực sự yêu thích nó. Khi nghe tin sản phẩm đã 'cháy hàng', điều đó càng thôi thúc tôi muốn sở hữu bằng được”, Lee Aizner, nhà thiết kế thời trang nữ 26 tuổi ở New York, chia sẻ.

Aizner cho biết mẫu túi này đã hết hàng chỉ vài giờ sau khi mở bán.

iPhone Pocket có 2 kích cỡ: bản ngắn ( 150 USD ) và bản dài ( 230 USD ). Sản phẩm có nhiều màu sắc, được dệt 3D để tương thích với mọi mẫu iPhone.

Chiếc túi này có độ co giãn, cho phép người dùng đựng thêm các vật dụng nhỏ như AirPods mặc dù việc nhét thêm đồ có thể khiến hình dáng bên ngoài trở nên thiếu thẩm mỹ. Về mặt kết cấu và kích thước, sản phẩm có nhiều điểm tương đồng với một chiếc đai karate và có thể được đeo theo nhiều kiểu, bao gồm đeo chéo qua người, buộc vào túi xách hoặc cầm tay.

Thiết kế ôm sát đủ để giữ điện thoại không bị rơi ra ngoài. Ảnh: Chris Welch/Bloomberg.

Trang web của Apple liệt kê chỉ có 10 địa điểm bán lẻ trên toàn thế giới sẽ bày bán sản phẩm này, và cửa hàng SoHo là địa điểm duy nhất tại Mỹ. Các địa điểm khác bao gồm các thành phố lớn như London, Milan, Tokyo, Hong Kong và Paris. iPhone Pocket cũng được bán online, nhưng đã báo “cháy hàng” ngay trong sáng 14/11.

Owen Sanders (29 tuổi) là một trong những khách hàng may mắn mua được chiếc iPhone Pocket ngắn màu hồng cuối cùng tại cửa hàng SoHo để tặng vợ. Anh Sanders cho biết: "Vợ tôi là một người hâm mộ của nhà thiết kế Issey Miyake".

Giải thích về ý nghĩa của thương hiệu, anh nói thêm: "Mỗi khi ai đó mặc chiếc áo cổ lọ đen, mọi người thường nhận xét: 'Bạn trông giống Steve Jobs.' Điều đó là nhờ Miyake, và đây là một chi tiết có ý nghĩa rất lớn".

Apple vốn nổi tiếng với việc cung cấp các phụ kiện “giá trên trời” và gây tranh cãi, từ chiếc khăn lau 19 USD cho đến chân đế màn hình có giá 999 USD .

Sản phẩm có đủ màu sắc cho người dùng chọn lựa. Ảnh: Apple/Issey Miyake.

Gần đây, công ty đã thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng người dùng "đeo" điện thoại. Hồi tháng 9, Apple đã giới thiệu một phụ kiện biến iPhone thành túi đeo chéo. iPhone Pocket cũng gợi nhớ đến một sản phẩm Apple từng bán cách đây hơn 20 năm, được gọi là iPod Sock, với giá 29 USD .

Thông báo về iPhone Pocket đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều bình luận trên nền tảng Reddit cho rằng sản phẩm này thật “vô bổ”. Nhiều người cũng ngỏ ý chế giễu sự kiện ra mắt. Một người dùng bình luận: "Cứ tưởng đây là trò đùa," trong khi một người khác đặt câu hỏi: "Hôm nay là Cá tháng Tư à?".

Tuy nhiên, người hâm mộ Issey Miyake lại có quan điểm khác. Michael Josh, một nhà sáng tạo nội dung mặc bộ vest xếp ly màu xanh của Issey Miyake đến sự kiện và đã mua nhiều chiếc iPhone Pocket, nhận định rằng một số người có thể không hiểu được sản phẩm này.

"Những phụ kiện này giống như sở hữu một tác phẩm nghệ thuật hoặc một món đồ thời trang sưu tầm, không phải ai cũng hiểu", anh nhận định.