Tuchel muốn đổi chiến thuật ở tuyển Anh

HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh xem xét áp dụng chiến thuật ném biên dài và tận dụng những đường chuyền vượt tuyến tại World Cup 2026.

Tuchel muốn tuyển Anh chơi bóng dài nhiều hơn. Ảnh: Reuters.

Tuchel cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 7/9: "Những tình huống ném biên dài đang trở lại. Chúng ta không có nhiều thời gian. Khi World Cup 2026 sắp đến, mọi thay đổi đều sẽ có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ thảo luận về ném biên dài, tận dụng những cú phát bóng từ thủ môn thay vì chỉ tập trung chơi bóng ngắn".

Theo thống kê, tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Tuchel đã thực hiện ít đường chuyền dài hơn so với đội hình của Gareth Southgate tại Euro 2024. "Tam sư" của Tuchel chỉ tung ra 4% các pha chuyền dài trong tổng số đường chuyền, so với 8,8% trước đó dưới thời Southgate.

Trước khi diễn ra các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, Tuchel còn có ba đợt tập trung đội tuyển nữa để làm việc với các cầu thủ. Ông thừa nhận: "Chúng ta không thể nhồi nhét mọi thứ vào những đợt tập luyện. Nhưng những thay đổi này sẽ rất quan trọng. Hãy cùng chờ xem".

Hiện tại, tuyển Anh dẫn đầu bảng K vòng loại World Cup 2026 với 4 chiến thắng, tạo cách biệt 5 điểm so với Serbia.

Hợp đồng của Tuchel với đội tuyển Anh sẽ kết thúc sau World Cup 2026, khiến cho áp lực thành công của HLV người Đức cũng lớn hơn.

