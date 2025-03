Tuchel đánh giá sao tuyển Anh thiếu chuyên nghiệp

Trong cuộc phỏng vấn hôm 18/3, Burn chia sẻ: “HLV đã gọi video cho chúng tôi hôm thứ ba và nói rằng họ đang xem xét việc triệu tập tôi, thông báo sẽ vào thứ năm. Tôi đã đợi cho đến gần hết ngày thứ năm và nói với vợ rằng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra".

"Sau đó, một tin nhắn đến hỏi rằng tôi còn thức vào lúc 10h đêm hay không. Tôi trả lời ngay là có. Lúc đầu, ông ấy nói rằng tôi rất thiếu chuyên nghiệp vì không đi ngủ trước 10h, vì vậy tôi phải xin lỗi về điều đó", Burn tiếp tục.

Dan Burn là gương mặt đáng chú ý trong danh sách tập trung của Tuchel cho đội tuyển Anh trong tháng 3. Trung vệ này vừa có tuần thi đấu đáng nhớ khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Newcastle trước Liverpool ở chung kết League Cup, chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 70 năm của "Chích chòe".

Burn không giấu được niềm vui khi được triệu tập lên tuyển Anh. Ngôi sao của Newcastle thừa nhận bản thân muốn góp sức cho đội tuyển quốc gia và không chỉ xuất hiện để lấp đầy băng ghế dự bị.

Dan Burn, 32 tuổi, sở hữu chiều cao hơn 2 mét và có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại Premier League cho các đội bóng như Newcastle, Fulham và Brighton. Dưới thời Tuchel, trung vệ này có lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Anh.

“Tam sư” sẽ có hai trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Âu gặp Albania và Latvia, lần lượt vào ngày 22 và 25/3.

