Courtois lần đầu lên tiếng khi trở lại tuyển Bỉ

Hôm 18/3, Courtois thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên với đội tuyển quốc gia, lý giải nguyên nhân cho quãng thời gian vắng mặt của bản thân.

Courtois cho biết: "Có rất nhiều sự hiểu lầm và thông tin sai lệch, vì vậy tôi muốn chia sẻ sự thật. Chuyện đó (mâu thuẫn về băng đội trưởng) không phải là vấn đề lớn nhất, mà chỉ là giọt nước tràn ly. Tôi đã giải thích cho các đồng đội rằng tôi luôn là một người thủ lĩnh trên sân, ngay cả khi không có băng đội trưởng".

Courtois rời đội tuyển quốc gia vào tháng 6/2023 sau khi xảy ra bất đồng với HLV Domenico Tedesco. Anh không góp mặt tại Euro 2024, nguyên nhân bắt nguồn từ việc trao băng đội trưởng. Courtois cảm thấy thiếu sự tôn trọng khi Tedesco quyết định trao băng thủ quân cho Kevin De Bruyne, trong khi anh và Romelu Lukaku chỉ được phân vai trò đội phó.

Hồi tháng 1, Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã quyết định sa thải HLV Tedesco và bổ nhiệm Rudi Garcia làm người thay thế. Ngay lập tức, Courtois chọn trở lại cống hiến cho đội tuyển nước nhà.

Courtois nói thêm: "Tôi gặp một số vấn đề về thể chất, nhưng vẫn muốn thi đấu cho tuyển Bỉ. Thật bất ngờ khi HLV (Tedesco) không nói chuyện với tôi một lần nào. Tôi chưa bao giờ trải qua điều đó. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng và mất niềm tin vào ông ấy. Khi HLV nói rằng ông ấy làm mọi thứ có thể để giải quyết sự việc, điều đó không đúng. Mọi thứ giữa chúng tôi đi quá giới hạn".

Màn tái xuất của Courtois càng gây chú ý hơn khi Koen Casteels, thủ môn số 1 của tuyển Bỉ trong vài năm qua, ngay lập tức từ giã đội tuyển quốc gia. Courtois cho biết: “Tôi hiểu rằng Casteels không hài lòng khi mất vị trí số 1 tại đội tuyển. Nhưng tôi chưa bao giờ có vấn đề với các cầu thủ nào. Đó là quyết định mang tính cá nhân, tôi không thể nói thêm gì về điều đó".

Tuyển Bỉ sẽ có hai trận đấu gặp Ukraine vào các ngày 21 và 24/3, trong khuôn khổ Nations League 2024/25. Sự trở lại của Courtois hứa hẹn sẽ mang lại sức mạnh và sự tự tin cho đội trong những trận đấu quan trọng sắp tới.

