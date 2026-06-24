Tuần tra đêm phát hiện thanh niên tàng trữ ma túy đá

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Công an kiểm tra và phát hiện ma túy tại hiện trường.
Trước đó, khi làm nhiệm vụ tại khu vực đầu ngõ 5, xóm Trại Bê, thôn Việt Hòa, tổ công tác Công an xã Yên Bài kiểm tra người điều khiển phương tiện là V.V.A (SN 2008) và người ngồi sau là D.M.T (SN 2001), cùng trú xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.
Lực lượng chức năng phát hiện gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp cùng dụng cụ sử dụng ma túy tự chế.
Kết quả giám định xác định số tinh thể thu giữ là ma túy tổng hợp Methamphetamine, có khối lượng 0,566 gam. Dụng cụ sử dụng ma túy cũng phát hiện dấu vết của chất ma túy.
Tại cơ quan Công an, D.M.T khai nhận số ma túy trên là ma túy tổng hợp dạng đá vừa mua về để sử dụng cho cá nhân.
Ngay sau đó, Công an xã Yên Bài lập biên bản, thu giữ tang vật, đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Yên Bài ra quyết định tạm giữ hình sự đối với D.M.T để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.