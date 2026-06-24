Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tuần tra đêm phát hiện thanh niên tàng trữ ma túy đá

  • Thứ tư, 24/6/2026 17:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 24/6, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Yên Bài bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an kiểm tra và phát hiện ma túy tại hiện trường.

Trước đó, khi làm nhiệm vụ tại khu vực đầu ngõ 5, xóm Trại Bê, thôn Việt Hòa, tổ công tác Công an xã Yên Bài kiểm tra người điều khiển phương tiện là V.V.A (SN 2008) và người ngồi sau là D.M.T (SN 2001), cùng trú xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp cùng dụng cụ sử dụng ma túy tự chế.

Kết quả giám định xác định số tinh thể thu giữ là ma túy tổng hợp Methamphetamine, có khối lượng 0,566 gam. Dụng cụ sử dụng ma túy cũng phát hiện dấu vết của chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, D.M.T khai nhận số ma túy trên là ma túy tổng hợp dạng đá vừa mua về để sử dụng cho cá nhân.

Ngay sau đó, Công an xã Yên Bài lập biên bản, thu giữ tang vật, đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Yên Bài ra quyết định tạm giữ hình sự đối với D.M.T để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Ca sĩ Long Nhật khai mua ma túy giá 500.000 đồng, dùng với người giúp việc

Ca sĩ Long Nhật khai mua ma túy đá với giá 500.000 đồng để sử dụng cùng người giúp việc kiêm quản lý của mình tại nhà riêng.

13:58 20/5/2026

Công an TP.HCM phá đường dây ma túy 'nhập hàng' từ Campuchia

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy TP.HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh "nhập hàng" từ Campuchia, bắt giữ 26 đối tượng và thu lượng lớn heroin, ma túy đá cùng súng tự chế.

21:45 2/4/2026

Phá tụ điểm 'hàng đá' trong khu dân cư, thu giữ hơn 1,2 kg ma túy

Công an phường Tân Ninh (Tây Ninh) cho biết phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá tụ điểm tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn ngay trong khu dân cư, thu giữ hơn 1,2 kg ma túy đá.

06:27 27/3/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vov.vn/phap-luat/tuan-tra-dem-o-ha-noi-phat-hien-thanh-nien-tang-tru-ma-tuy-da-post1309349.vov

Theo Danh Thiết/VOV

ma túy đá Hà Nội tuần tra đếm ma túy công an hà nội

    Đọc tiếp

    Gia danh nha bao cuong doat tai san hinh anh

    Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

    2 giờ trước 17:36 24/6/2026

    0

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý