Ca sĩ Long Nhật khai mua ma túy giá 500.000 đồng, dùng với người giúp việc

Ca sĩ Long Nhật khai mua ma túy đá với giá 500.000 đồng để sử dụng cùng người giúp việc kiêm quản lý của mình tại nhà riêng.

Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong số các bị can có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi, nghệ danh ca sĩ Long Nhật) và ông Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc V.Music). Cả hai bị khởi tố về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bị can Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật). Ảnh: Công an TP.HCM.

Làm việc với cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật thừa nhận có sử dụng ma túy đá và khai mua ma túy với giá 500.000 đồng.

Theo lời khai, nam ca sĩ sử dụng ma túy cùng một người giúp việc kiêm quản lý của mình tại nhà riêng. Việc mua ma túy được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản, trong đó 500.000 đồng là tiền mua ma túy và 500.000 đồng là tiền xe giao hàng.

"Sử dụng ma túy với một người giúp việc là quản lý của tôi, mua ma túy với hình thức chuyển tiền, trong đó tiền mua ma túy là 500.000 đồng và 500.000 đồng tiền xe. Ma túy được mấy đứa nhỏ nhận và sử dụng ngay trong ngôi nhà của tôi. Sử dụng ma túy từ ngày 23 đến ngày 27", Long Nhật khai.

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra vụ án "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý I năm nay, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện thêm nhiều đối tượng liên quan nên tiếp tục mở rộng điều tra.

Từ đó, Phòng PC04 xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Nhiều đối tượng bị bắt vì liên quan đến ma túy. Ảnh: Công an TP.HCM.

Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi liên quan đến ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và có ảnh hưởng trên mạng xã hội, gồm ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Ca sĩ Long Nhật được biết đến với dòng nhạc trữ tình, bolero và quê hương. Anh nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 khi tham gia Đoàn ca nhạc Hải Đăng (Nha Trang), gắn với nhiều ca khúc như "Mấy nhịp cầu tre", "Ở hai đầu nỗi nhớ", "Tình Huế", "Nhớ nhau hoài", "Hai chuyến tàu đêm"... Sau này, Long Nhật vào TP.HCM sinh sống, hoạt động ca hát, dẫn chương trình và tham gia nhiều gameshow, chương trình truyền hình. Trong khi đó, Sơn Ngọc Minh bắt đầu sự nghiệp với vai trò thành viên nhóm nhạc V.Music trước khi hoạt động solo. Nam ca sĩ cũng tham gia diễn xuất và nhiều chương trình truyền hình. Trước đây, anh từng vướng một số ồn ào liên quan đời tư và sức khỏe.