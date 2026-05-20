Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng gần 70 đối tượng liên quan ma túy

Ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Sơn Ngọc Minh và 69 người khác bị Công an TP.HCM bắt vì liên quan ma túy.

Kết quả khám phá bước đầu, Công an TP.HCM đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng.

Đêm 19, rạng sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng CSĐT tội phạm về ma túy) cho biết: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, đơn vị triệt phá thành công đường dây tội phạm ma tuý quy mô lớn trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu, qua công tác điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” phát hiện trên địa bàn Thành phố trong Quý 1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Ca sĩ Long Nhật. Ảnh: Công an TP.HCM.

Với quyết tâm đấu tranh triệt xóa tận gốc các đường dây tội phạm ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo: “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an Thành phố trong thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Ngay sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan; kiên trì khai thác, truy vết đến cùng từ các đối tượng sử dụng ma túy để làm rõ các mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn.

Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: Đinh Long Nhật (SN 1967; HKTT: phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: phường Tân Tạo, TP.HCM; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Long Nhật), Sơn Ngọc Minh (SN 1990; HKTT: phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Cả 2 đối tượng đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an Thành phố là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.