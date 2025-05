Tuấn Hải giúp Hà Nội cản đà vô địch sớm của Nam Định

Phút 45, Đậu Văn Toàn tung đường chuyền dài chính xác từ giữa sân. Phạm Tuấn Hải phá bẫy việt vị, xử lý khéo léo vượt qua hậu vệ CAHN rồi dứt điểm bằng chân trái, hạ gục thủ môn Nguyễn Filip. Một tình huống đậm dấu ấn cá nhân của tiền đạo mang áo số 9 giúp Hà Nội tạo khác biệt trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Phút 62, Xuân Mạnh bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Lê Văn Đô. Chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu, nhưng Hà Nội không vì thế mà lép vế. Phút 87, Tuấn Hải tiếp tục để lại dấu giày trong bàn thắng thứ hai của đội nhà. Anh nhả bóng chính xác cho Daniel Passira băng xuống dứt điểm lần thứ hai khiến lưới của CAHN rung lên.

Sau 90 phút thi đấu, Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước CAHN ở trận derby thủ đô. 3 điểm ở trận đấu này không chỉ giúp Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đồng thời khiến cuộc đua vô địch chưa thể ngã ngũ. Hà Nội buộc Nam Định phải kéo dài thời gian tới ngôi vương dù dành chiến thắng 3-2 trước SLNA trên sân Vinh ở trận đấu sớm.

Với cục diện như hiện tại, 2 vòng đấu còn lại của V.League 2024/25 hứa hẹn những diễn biến khó lường ở cuộc đua vô địch.

