Việt kiều mới của U22 Việt Nam không muốn đá V.League

“Tôi có quốc tịch Việt Nam rồi nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ thi đấu cho các đội bóng ở Việt Nam. Mục tiêu của tôi là thi đấu ở châu Âu, những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới cũng chơi bóng ở châu Âu. Tất nhiên tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào”, Bùi Alex chia sẻ với Tri Thức - Znews trong khi chờ nối chuyến bay từ Dubai về Hà Nội.

Trong những năm gần đây, làn sóng cầu thủ Việt kiều “hồi hương” và dần khẳng định được chỗ đứng ở thị trường V.League. Những cầu thủ được “nhớ mặt gọi tên” và từng khoác áo đội tuyển quốc gia có Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Filip… và mới nhất là Cao Pendant Quang Vinh. Tuy nhiên, Bùi Alex lại là trường hợp đi ngược lại với số đông.

“Cristiano Ronaldo không thi đấu cho đội bóng nào ở Bồ Đào Nha nhưng chẳng phải anh ấy vẫn trở thành đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha đó sao. Vì vậy tôi không nghĩ rằng phải thi đấu ở V.League mới có cơ hội thi đấu cho tuyển Việt Nam”, cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - CH Czech nói tiếp.

Bùi Alex là một trong hai cầu thủ Việt kiều được triệu tập lên U22 Việt Nam lần này cùng với Vicktor Lê. Tuy nhiên theo chia sẻ của cầu thủ đang khoác áo đội B Bohemians Praha 1905, anh không biết gì về bóng đá Việt Nam. Tới Hà Nội lần này được coi là một trải nghiệm mới mẻ trên con đường theo đuổi đam mê của cầu thủ trẻ.

“Cả bố và mẹ tôi đều là người Việt Nam, quê tôi ở Quảng Bình. Vì vậy tôi không cần phải học hỏi gì về văn hóa Việt Nam, nó đã hiện diện trong tôi ngay từ nhỏ. Tôi hoàn toàn có thể nói tiếng Việt lưu loát vì vậy tôi rất tự tin và đồng ý ngay khi được mời về tập trung cùng U22 Việt Nam. Tôi hy vọng có một trải nghiệm tốt và có thể cùng các đồng đội giành chiến thắng trong từng trận đấu”, Bùi Alex tự tin trước khi hội quân cùng U22 Việt Nam.

Danh sách tập trung của U22 Việt Nam được công bố cách đây vài ngày. Trong đó, VFF giới thiệu, Bùi Alex sinh năm 2005 tại Praha (CH Czech). Anh cao 1,78 mét và có thể thi đấu ở các vị trí như tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh và tiền đạo. Về kỹ thuật cá nhân, Bùi Alex thuộc tuýp cầu thủ có tốc độ, kiểm soát bóng và chuyền bóng ổn định, có thể dứt điểm bằng cả hai chân. Tại giải hạng Ba của CH Czech 2025, anh có 2 lần lập công cho Bohemians Praha 1905.

Bùi Alex sẽ có mặt tại Hà Nội vào chiều 26/5 và dự kiến tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận derby giữa CAHN với Hà Nội. Anh có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi lên tập trung cùng U22 Việt Nam.

