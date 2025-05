Điểm tựa từ hàng tiền vệ tuyển Việt Nam

Trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, khu trung tuyến gồm 7 cái tên Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hai Long, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang và Châu Ngọc Quang. Đây là sự pha trộn hợp lý giữa những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế với lớp trẻ đang đạt phong độ cao tại V.League.

Một điểm nổi bật đáng ghi nhận là hiệu suất ghi bàn từ tuyến giữa. Tính đến sau vòng 24 V.League, nhóm 7 tiền vệ này đóng góp tổng cộng 24 bàn thắng cho các CLB chủ quản. Trong đó, Khuất Văn Khang và Nguyễn Hai Long dẫn đầu với 5 pha lập công mỗi người. Sự trưởng thành vượt bậc của hai cầu thủ sinh năm 2003 và 2000 mở ra nhiều hy vọng về thế hệ kế cận xứng đáng cho tuyến giữa đội tuyển quốc gia.

Ở nhóm kế tiếp, Châu Ngọc Quang ghi được 4 bàn, Võ Hoàng Minh Khoa có 3 bàn, còn Quang Hải, Hoàng Đức và Đức Chiến đều đóng góp từ 2-3 pha lập công. Với vai trò là tiền vệ trung tâm, đây là con số tích cực, tạo nên sự kỳ vọng trong khâu tạo đột biến và ghi bàn từ tuyến hai của tuyển Việt Nam.

Châu Ngọc Quang trưởng thành từ học viện HAGL, là một trong những mắt xích quan trọng của đội bóng phố núi. Trong khi đó, Minh Khoa dù không quá nổi bật trong đội hình Bình Dương lại thể hiện sự tiến bộ rõ rệt với lối chơi hiện đại. Cầu thủ thuộc biên chế đội bóng đất Thủ có thể hoạt động rộng, tranh chấp tốt và đang dần trưởng thành trong lối chơi.

Trong nhóm cầu thủ này, Đức Chiến có lẽ là nhân tố gây chú ý nhất. Sau khi Doãn Ngọc Tân dính chấn thương, cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel trở thành phương án thay thế tiềm năng ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Với thể hình tốt, khả năng đánh chặn và kinh nghiệm từng chơi trung vệ, Đức Chiến mang đến sự linh hoạt cần thiết trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần làm mới tuyến giữa.

Về phần mình, Quang Hải và Hoàng Đức là hai “đầu tàu” về mặt chuyên môn và kinh nghiệm. Họ từng góp mặt ở nhiều giải đấu lớn như AFF Cup, Asian Cup hay vòng loại World Cup các kỳ trước. Dù mùa giải năm nay phong độ ghi bàn của Quang Hải và Hoàng Đức không quá nổi bật, kỹ năng xử lý bóng, nhãn quan chiến thuật và khả năng tạo đột biến vẫn là điều khác biệt. Cả hai nhiều khả năng là những quân bài then chốt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Việc triệu tập 7 tiền vệ ở đợt tập trung này cũng phản ánh rõ quan điểm của chiến lược gia người Hàn Quốc. Ông ưu tiên hàng tiền vệ có khả năng hỗ trợ tấn công. Việc các tiền vệ có thể ghi bàn giúp giảm tải cho hàng tiền đạo, đồng thời mở ra nhiều phương án tấn công hơn cho đội tuyển.

Ở lượt trận sắp tới, đặc biệt là cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đội bóng có lối chơi áp sát nhanh và giàu thể lực, HLV Kim Sang-sik sẽ cần lựa chọn bộ khung phù hợp nhất để kiểm soát khu trung tuyến. Với phong độ cao, hiệu suất ghi bàn tốt và sự đa dạng về kỹ năng, hàng tiền vệ trở thành điểm tựa quan trọng, giúp tuyển Việt Nam nuôi hy vọng giành kết quả thuận lợi và hướng đến mục tiêu xa hơn tại vòng loại Asian Cup 2027.

