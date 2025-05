Đội giàu nhất Đông Nam Á hỗ trợ tối đa cho tuyển Malaysia

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia lựa chọn Johor Bahru làm địa điểm tập luyện từ ngày 18/5. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, tại đây, họ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim F.C, đội bóng được xem là giàu có nhất Đông Nam Á.

Johor Darul Ta'zim sở hữu cơ sở hạ tầng hoành tráng với sân vận động hiện đại, có chi phí xây dựng lên tới 50 triệu USD , cùng một trung tâm huấn luyện tân tiến. Trung tâm này bao gồm hai cụm sân - một ngoài trời và một có mái che, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như phòng massage, tắm hơi, bể bơi, máy phục hồi thể lực và máy thực hiện liệu pháp truyền tĩnh mạch Hydrogen. Đây là những yếu tố giúp tuyển Malaysia có điều kiện tập luyện lý tưởng trước trận đấu quan trọng.

Để đảm bảo sự kín đáo về chiến thuật, ban huấn luyện Malaysia quyết định không cho phép truyền thông tác nghiệp trong các buổi tập. Đây là động thái nhằm giữ bí mật lối chơi trước khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6.

Trong danh sách 38 cầu thủ được triệu tập, HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia đặc biệt chọn 14 hậu vệ, cho thấy ông muốn xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắn nhằm đối phó với hàng công mạnh mẽ của Việt Nam. “Cần đảm bảo không thua trước khi nghĩ tới việc giành chiến thắng”, tờ New Straits Times dẫn lời phân tích về chiến thuật của Malaysia.

Nhằm kiểm tra khả năng phòng ngự, Malaysia lên lịch hai trận đấu tập với đội tuyển Cape Verde, hiện xếp hạng 72 thế giới, vào các ngày 29/5 và 3/6. Đây được xem là phép thử quan trọng để đánh giá chiến thuật trước khi chạm trán Việt Nam, đội vừa vô địch ASEAN Cup 2024 và có hàng công ghi tới 21 bàn thắng sau 8 trận.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và điều kiện tập luyện tối ưu tại Johor Bahru, đội tuyển Malaysia đặt quyết tâm cao trong cuộc đối đầu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

