Công Phượng vẫn còn đáng xem

Lần gần nhất Công Phượng khoác áo đội tuyển Việt Nam là từ tháng 9/2023. Anh ghi bàn mở tỷ số giúp đội giành chiến thắng 2-0 trước Palestine ở trận giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường.

Đến tháng 3/2024, Công Phượng tiếp tục được HLV Philippe Troussier gọi tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia, lượt đi vòng loại World Cup 2026. Nhưng khi đó, tiền đạo sinh năm 1995 tái phát chấn thương cổ chân và phải nghỉ để điều trị hồi phục.

Cũng kể từ đó, Công Phượng không còn chỗ đứng tại đội tuyển quốc gia. Bản thân anh cũng tập trung phấn đấu để được ra sân thường xuyên trong màu áo Yokohama FC (Nhật Bản).

Bước ngoặt chỉ đến khi CLB Bình Phước thành công kéo Công Phượng về nước, thi đấu tại Giải hạng Nhất 2024/25. Anh lại trở thành chủ đề nóng hổi của truyền thông, mạng xã hội.

Sức nóng của thương hiệu Công Phượng khiến ngay cả đương kim HLV trưởng Kim Sang-sik cũng dành nhiều thời gian dự khán các trận đấu, theo dõi sát sao phong độ.

Công Phượng phần nào đáp ứng được kỳ vọng từ dư luận. Sau quãng thời gian "mài đũng quần" trên ghế dự bị ở Nhật Bản, anh có màn trở lại đầy thăng hoa, góp công lớn giúp CLB Bình Phước khả năng cao giành ngôi á quân Giải hạng Nhất, theo đó thi đấu trận playoff tranh suất dự V.League mùa sau.

Sau 18 vòng đấu Giải hạng Nhất 2024/25, Công Phượng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng, bên cạnh đó còn có 4 kiến tạo thành bàn. Hiệu suất đóng góp gần 50% trong tổng số bàn thắng của CLB Bình Phước ở mùa giải này.

Và thành quả cho Công Phượng là một suất lên đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên dưới trướng HLV Kim Sang-sik. Dẫu vậy, phân tích kỹ lưỡng tình hình thực tế, Công Phượng vẫn còn chặng đường dài để chứng tỏ bản thân vẫn còn hữu ích với đội tuyển.

Trong số 7 bàn thắng ở Giải hạng Nhất, tiền đạo số 70 của Bình Phước không có bàn nào vào lưới nhóm 5 đội dẫn đầu. Cụ thể, cựu tiền đạo HAGL sút tung lưới các đội: Khánh Hòa (2 bàn), Bà Rịa Vũng Tàu (1 bàn), Huế (1 bàn), Hòa Bình (2 bàn), Đồng Tháp (1 bàn). Theo tìm hiểu, Công Phượng chưa nằm trong nhóm cầu thủ lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang-sik, ít nhất là ở vai trò tiền đạo cánh.

Sáng 22/5, ông thầy người Hàn Quốc vẫn cho kiểm tra lại tình hình chấn thương của Văn Toàn (CLB Nam Định) rồi mới quyết định công bố danh sách tập trung. Trước đó, Bùi Vĩ Hào cũng được xác định vắng dài hạn vì chấn thương dây chằng cổ chân.

HLV Kim Sang-sik kỹ tính trong lựa chọn nhân sự phù hợp với lối chơi là điều quen thuộc và đã chứng tỏ hiệu quả khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, với những nhân tố mới như Nguyễn Đình Triệu, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Hai Long.

Ở độ tuổi 30, Công Phượng không còn nhiều thời gian đỉnh cao phong độ. Vì vậy, nếu vẫn còn khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì đây chính là cơ hội quý giá để tiền đạo này chứng tỏ.

