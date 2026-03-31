Từ TP.HCM đến Tây Nguyên: Hành trình Từ Trái Tim khơi nguồn khát vọng

Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, tri thức không nằm trên lý thuyết mà trở thành động lực hành động. Hoa hậu Hà Trúc Linh đã bày tỏ niềm tự hào khi tham gia cùng Hành trình Từ Trái Tim ngay trên chính quê hương mình. Cô cho rằng “tri thức là nền tảng quan trọng giúp người trẻ phát triển bền vững”, và “chỉ có học, trải nghiệm, có tri thức mới giúp cá nhân phát triển lâu dài và bền vững, giúp ta đến với những vùng trời mới”. Ca sỹ Uyên Linh - người đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim trong nhiều năm qua - chia sẻ: “Sự bền bỉ và kỷ luật, không ngại gian khó, sẽ là hành trang nuôi dưỡng ước mơ cho người trẻ trong tương lai”. Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Châu gửi gắm thông điệp về sự kiên cường - một phẩm chất mà máy móc không thể thay thế: “Khi thất bại lần đầu, lần thứ hai phải dám đi xuyên thất bại đó, phải chuẩn bị đà và sức bật gấp đôi để thành công. Miễn là các bạn không ngừng nỗ lực, không ngừng trau dồi, không từ bỏ khát vọng và hành động vì giấc mơ của mình”.