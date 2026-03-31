Từ TP.HCM đến Tây Nguyên: Hành trình Từ Trái Tim khơi nguồn khát vọng

Trong những ngày cuối tháng 3, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã liên tục tổ chức các chương trình giao lưu tại TP.HCM và khu vực Tây Nguyên. Hành trình thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên, trí thức, các chuyên gia và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội.
Theo đó, Hành trình Từ Trái Tim đã đến nhiều trường đại học lớn như ĐH Công nghệ kỹ thuật, ĐH Công Thương, ĐH Văn hóa, ĐH Nông lâm, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) tại TP.HCM, ĐH Tây Nguyên và Bảo tàng Thế giới Cà phê tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cũng như đồn biên phòng Tuy Đức. Những chương trình tọa đàm, giao lưu đã mở ra không gian trò chuyện đa chiều, nhấn mạnh dù ở thời đại nào, người trẻ nên đặt ước mơ khởi nghiệp - kiến quốc, cống hiến cho cộng đồng thay vì chỉ mưu sinh cá nhân. Tuy nhiên, phương pháp thực thi buộc phải cập nhật và linh hoạt hơn để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Xuyên suốt các chương trình, hàng nghìn sinh viên đã được nhận những quyển sách thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn. Những người trẻ cũng được người đi trước chỉ ra sự khác biệt lớn nhất thời AI là thông tin đã có sẵn, nếu phó mặc cho máy móc, họ sẽ đánh mất năng lực sáng tạo. Thay vì lệ thuộc công nghệ, việc duy trì thói quen tự học qua những cuốn sách giấy kinh điển chính là công cụ tối ưu để rèn luyện tư duy sâu, khả năng phân tích và bồi đắp ý chí, nội lực bền vững.
Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, tri thức không nằm trên lý thuyết mà trở thành động lực hành động.
Hoa hậu Hà Trúc Linh đã bày tỏ niềm tự hào khi tham gia cùng Hành trình Từ Trái Tim ngay trên chính quê hương mình. Cô cho rằng “tri thức là nền tảng quan trọng giúp người trẻ phát triển bền vững”, và “chỉ có học, trải nghiệm, có tri thức mới giúp cá nhân phát triển lâu dài và bền vững, giúp ta đến với những vùng trời mới”. Ca sỹ Uyên Linh - người đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim trong nhiều năm qua - chia sẻ: “Sự bền bỉ và kỷ luật, không ngại gian khó, sẽ là hành trang nuôi dưỡng ước mơ cho người trẻ trong tương lai”.
Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Châu gửi gắm thông điệp về sự kiên cường - một phẩm chất mà máy móc không thể thay thế: “Khi thất bại lần đầu, lần thứ hai phải dám đi xuyên thất bại đó, phải chuẩn bị đà và sức bật gấp đôi để thành công. Miễn là các bạn không ngừng nỗ lực, không ngừng trau dồi, không từ bỏ khát vọng và hành động vì giấc mơ của mình”.
Tham gia Hành trình tại TP.HCM và như Buôn Ma Thuột, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh thông điệp về sự tự tôn dân tộc và bản lĩnh dấn thân. Ông nói: "Nước Việt Nam ta không nhỏ, vấn đề là chúng ta có dám nghĩ lớn hay không?". Đặc biệt, trong công cuộc hội nhập hiện nay, con người phải gắn với cộng đồng, gia đình và cao hơn nữa là quốc gia. Đồng thời, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định, ngày nay AI là "Người học trò giỏi nhất" vì nắm giữ tri thức của toàn nhân loại. Do đó, không bị đào thải trong thời đại mới, thế hệ trẻ phải đổi mới tư duy, thay vì "Ai thắng ai?", “Ai hơn ai”, cần chuyển sang "Ai cần ai?".
Đến với Đắk Lắk - thủ phủ cà phê Việt Nam, “Hành trình Từ Trái Tim” trở về nơi khởi nguồn khát vọng sáng tạo, phụng sự cộng đồng của Trung Nguyên Legend - tiếp tục lan tỏa tinh thần lập thân, lập chí khởi nghiệp kiến quốc đến học sinh, sinh viên, chiến sĩ. Tại trường Đại học Tây Nguyên - nơi Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ từng học tập, TS Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trường trường - cho biết: “Những hoạt động hành trình mang đến cho sinh viên tạo ra những giá trị nhân văn sâu sắc, ý nghĩa đối với thế hệ trẻ trường Đại học Tây Nguyên, thúc đẩy khát vọng tuổi trẻ, đóng góp cho sự giàu mạnh của đất nước trong thời gian tới”.
Xóa nhòa khoảng cách giữa diễn giả và sinh viên, các khách mời làm rõ những điểm bất biến thời AI. Lúc này, công nghệ chỉ là công cụ, còn khát vọng vĩ đại và việc làm mọi thứ từ "trái tim thiện lành" mới tạo ra giá trị vĩnh cửu. Đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim xuyên suốt những năm qua, nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng: “Khởi nghiệp không chỉ cần trí tuệ, mà cần xuất phát từ “trái tim”. Theo ông, người trẻ hôm nay không thiếu sự thông minh và khả năng hội nhập, nhưng điều còn thiếu là “Cái hay” - giá trị bền vững “xuất phát từ nhân cách và chiều sâu nội tâm”. Nhắc đến Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ: “Đây là hình mẫu hiếm có của một người vừa “giỏi” vừa “hay” - không chỉ thành công trong kinh doanh, lập nghiệp mà gắn liền với sứ mạng đóng góp cho đất nước”. Ông nhấn mạnh: “Các bạn trẻ hãy khởi nghiệp theo kiểu làm như Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ!”.
Ngoài giảng đường đại học, Hành trình Từ Trái Tim còn trao tặng những cuốn sách đến với các chiến sĩ tại Đồn biên phòng Tuy Đức (Đắk Nông) ở độ cao 930 m. Hành trình Từ Trái Tim chứng minh tri thức nền tảng và bản lĩnh con người chính là kim chỉ nam vững chắc nhất giữa kỷ nguyên số. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục di chuyển ra thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng núi phía bắc lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc cho các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5, lần đầu tiên “Hành trình Từ Trái Tim” phối hợp cùng Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng đến với các chiến sĩ, người dân biển đảo Trường Sa.