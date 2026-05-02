Từ thương trường đến nghị trường

Khi Quốc hội có đại biểu là lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp, nghị trường được bổ sung góc nhìn thực tiễn, giúp quyết sách được thông qua không chỉ đúng mà còn nhanh đi vào cuộc sống.

Sáng 10/4, không khí thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến phát biểu từ các đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Mang hơi thở cuộc sống vào các cuộc thảo luận

Những vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết các dự án đang ách tắc, rút ngắn thủ tục đầu tư công, huy động vốn ngoài xã hội, giải pháp tăng trưởng hai con số… được các đại biểu nêu ra trực diện, gắn với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng, cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, lấy hiệu quả làm thước đo tương tự như doanh nghiệp.

Do đó ông đề nghị cần đánh giá chặt chẽ thời gian triển khai dự án ngay từ khâu thẩm định, bảo đảm tính khả thi và quyết tâm cao để rút ngắn tiến độ. Đồng thời cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (KPI) để đo hiệu quả khai thác sau đầu tư, như tỷ lệ lấp đầy, hiệu suất sử dụng, tránh tình trạng công trình sử dụng kém hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nêu thực tế con số khoảng 3.000 dự án đang ách tắc, với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng . “Đây là lãng phí lớn. Tham nhũng chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/100 so với lãng phí mà chúng ta không nhìn thấy. Dự án chỉ cần chậm một năm là mất hàng tỷ USD. Tôi là người trực tiếp theo dõi nhiều dự án, thấy rất rõ điều này” - ông Thân nói và đề nghị phải tháo gỡ, giải tỏa được vấn đề này…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội (nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính) cho rằng, việc Quốc hội có nhiều đại biểu là các doanh nhân, các nhà quản lý doanh nghiệp, đại diện các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp như Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam... là rất cần thiết. Đây là các đại biểu đại diện cho giới công thương, cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước trong Quốc hội. Họ là những người mang hơi thở của cuộc sống doanh nghiệp vào các cuộc thảo luận về chính sách trong các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, vào hoạt động giám sát.

“Do gắn với thực tiễn đầu tư, kinh doanh sinh động, các đại biểu là doanh nhân mang tới nguồn thông tin rất cần thiết cho Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội. Có thể nói họ chính là những người góp phần quan trọng đưa cuộc sống vào chính sách, pháp luật để chính sách, pháp luật có thể đi vào cuộc sống”, ông Phúc nói.

Tránh tư duy cục bộ

Thống kê cho thấy, nếu như Quốc hội khóa XV có số lượng các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân ở đoàn TP.HCM chỉ 2-3 người, thì ở nhiệm kỳ này, con số đã tăng gần gấp 3. Đáng chú ý, trong số này, có nhiều đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân.

Đáng chú ý trong số này có: Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; ông Nguyễn Thế Duy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex; bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành…

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: Lâm Hiển.

Trên bình diện chung cả nước, trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có khoảng 25 doanh nhân là chủ tịch, tổng giám đốc, lãnh đạo ngân hàng, tập đoàn và hiệp hội doanh nghiệp. Trong số này có nhiều gương mặt đến từ các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hàng không, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng… cùng đại diện khu vực doanh nghiệp tư nhân và các hiệp hội.

Ở Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, số lượng các đại biểu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân cũng có khoảng 75- 80 người, trong đó tập trung nhiều ở HĐND TPHCM và Hà Nội. Nhiều người trong số này đang giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc các công ty, chi nhánh ngân hàng và lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong số này có ông Đỗ Vinh Quang (Phó Chủ tịch HĐQT T&T kiêm Chủ tịch Vietravel Airlines) và ông Nguyễn Duy Chính (41 tuổi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành) trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội. Ở HĐND TPHCM có ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Tập đoàn VNG hay ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Công ty Đầu tư U&I…

Nói với Tiền Phong, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, việc có nhiều đại biểu là doanh nhân tham gia Quốc hội là tín hiệu đáng mừng, nhất là trong bối cảnh cần các giải pháp để hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Khi mà Quốc hội có nhiều đại biểu là doanh nhân, doanh nghiệp thì sẽ mang đến nghị trường nhiều tính thực tiễn hơn, và các quyết sách được Quốc hội “bấm nút” thông qua đi vào cuộc sống nhiều hơn”, ông Ngân kỳ vọng.

Tuy nhiên, ông Ngân cũng lưu ý, các đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, doanh nhân khi bước vào cái nghị trường cần đặt lợi ích của quốc gia và nhân dân lên trên hết và trước hết. “Khi bước vào nghị trường, doanh nhân có thể mang theo tiếng nói của thực tiễn. Nhưng khi “bấm nút” quyết định, họ phải đứng ở vị thế của đại biểu Nhân dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”, ông Ngân nói.