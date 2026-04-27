Từ thẻ đỏ tranh cãi của MU, FIFA cần cấm cầu thủ để tóc dài

Từ khóa "kéo tóc đối phương" đang trở thành chủ đề gây bàn tán trong làng bóng đá Anh và liệu đã đến lúc cấm cầu thủ để tóc dài ra sân?

Martinez bị thẻ đỏ do kéo tóc Calvert-Lewin.

Trận thua của Manchester United trước Leeds United tại Premier League để lại một vết gợn lớn khi trung vệ Lisandro Martinez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi kéo tóc Dominic Calvert-Lewin. Rồi sau đó đến lượt "nạn nhân" Dominic Calvert-Lewin trở thành người kéo tóc Marc Cucurella trong trận Leeds gặp Chelsea tại FA Cup hôm 26/4.

Hành động vừa phản cảm, vừa nguy hiểm

Mái tóc dài đang trở thành mục tiêu vô cùng nhạy cảm trong các pha tranh chấp tay đôi cường độ cao. Trong môn thể thao đối kháng liên tục như bóng đá, một mái tóc bồng bềnh hay được tết rườm rà rất dễ bị đối phương vô tình vướng phải hoặc cố ý lợi dụng để phạm lỗi.

Sự việc Calvert-Lewin bị kéo tóc rồi đi kéo tóc người khác cho thấy ai cũng có thể là nạn nhân hay thủ phạm khi có mái tóc dài.

Việc bị đối phương giật ngược từ phía sau mang đến nguy cơ tổn thương vùng cổ và cột sống vô cùng nghiêm trọng cho vận động viên. Những rủi ro cơ học này biến một đặc điểm ngoại hình thành một điểm yếu chí mạng, trực tiếp dẫn đến những án phạt nặng nề làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Rõ ràng, việc để tóc dài quá mức đang mang lại những rủi ro kỹ thuật không đáng có cho chính các cầu thủ.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử túc cầu giáo, mái tóc dài từng mang lại những hình ảnh lãng mạn và hào hoa tuyệt đẹp. Thế hệ các danh thủ Italy hai mươi năm trước với những mái tóc xõa tung bay trong gió trở thành biểu tượng thẩm mỹ làm say đắm hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Nếu bảo Calvert-Lewin hay Cucurella cắt tóc đi thì hơi bị khó.

Tuy nhiên, khi đối mặt với yêu cầu kỹ thuật và sự khắc nghiệt của chiến thuật hiện đại, các cầu thủ đôi khi phải chấp nhận nhượng bộ cái tôi cá nhân. Điển hình là trường hợp của tay săn bàn vĩ đại Gabriel Batistuta.

Để tuân thủ kỷ luật thép do huấn luyện viên trưởng Daniel Passarella đề ra ở đội tuyển quốc gia Argentina, tiền đạo lừng danh này phải miễn cưỡng cắt bớt mái tóc lãng tử của mình đi một chút nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của tập thể.

Tóc của Cucurella có vẻ quá dài rồi.

Cần thiết lập quy định an toàn diện mạo theo chuẩn FIFA

Từ câu chuyện lịch sử của Batistuta đến những tấm thẻ đỏ tranh cãi như của Martinez, chúng ta thấy rằng sự can thiệp vào diện mạo vì lợi ích chiến thuật và an toàn trên sân cỏ là điều vô cùng cần thiết. Nếu FIFA đã quy định rất rõ trong Luật số 4, cấm tuyệt đối các loại trang sức như dây chuyền hay nhẫn vì nguy cơ gây sát thương, thì một mái tóc dài "để cho đẹp, cho cá tính" cũng là thứ trang sức tiềm ẩn những rủi ro vật lý tương tự.

Một mái tóc xõa tung có thể quất vào mắt đối thủ làm cản trở tầm nhìn, gây rối các pha xử lý bóng, hoặc trở thành điểm tựa cho những pha phạm lỗi thô bạo.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh cần yêu cầu các cầu thủ nam khống chế độ dài của tóc cho thật gọn gàng. Đối với những trường hợp muốn giữ lại mái tóc dài vì sở thích cá nhân hay yếu tố văn hóa, họ bắt buộc phải trang bị một loại mũ bảo hộ y tế đặc biệt.

Lớp mũ bảo hộ này phải được thiết kế ôm sát để trùm kín toàn bộ phần tóc, đảm bảo mái tóc không bị bung ra khi vận động mạnh. Điều này giúp tóc không gây vướng víu hay trở thành mối nguy hiểm cho cả bản thân người diện lẫn những đồng nghiệp xung quanh.

Nếu FIFA nhân đây mà xem xét lệnh cấm hoặc siết chặt quy chế về mái tóc dài không phải là sự tước đoạt tự do cá nhân. Đó là một bước tiến mang tính tất yếu để bảo vệ sức khỏe vận động viên trong kỷ nguyên bóng đá tốc độ cao.

Sẽ ra sao nếu mùa tới các cầu thủ Premier League thi nhau đội tóc giả rồi dùng tóc gây ảnh hưởng đến thị giác của thủ môn trong tình huống đá phạt góc? Giá tóc giả chắc sẽ tăng chóng mặt.