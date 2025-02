Từ Sporting CP đến MU, Amorim đã học được gì?

Sau 20 trận đấu, Ruben Amorim vẫn chưa thể giúp Man United thoát khỏi khủng hoảng. Những vấn đề về đội hình, chiến thuật và áp lực thời gian đang đè nặng lên vai HLV trẻ người Bồ Đào Nha.

Khi Amorim đặt chân đến Old Trafford, nhiều người kỳ vọng rằng HLV trẻ tài năng người Bồ Đào Nha sẽ vực dậy Manchester United sau những ngày tháng chật vật dưới thời Erik ten Hag. Nhưng giờ đây, 20 trận đã trôi qua, và “Quỷ đỏ” dường như sa sút hơn bao giờ hết.

Ngoại hạng Anh khắc nghiệt nhất hành tinh

Với chỉ 50% tỷ lệ thắng và 8 thất bại, Amorim đang khiến người hâm mộ lo lắng tột độ. Để so sánh, Erik ten Hag thắng 65% trong 20 trận đầu tiên của mình - một sự chênh lệch không hề nhỏ. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Do cầu thủ, do chiến thuật hay do chính Amorim?

Từ Sporting CP đến Premier League là một bước nhảy vọt. Nhiều HLV tài năng đã thất bại thảm hại khi đặt chân đến nước Anh, và Ruben Amorim đang cảm nhận điều đó theo cách tàn nhẫn nhất.

Manchester United thất bại trước Palace, Bournemouth, Wolves - những đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Những trận thua đó làm tổn thương niềm tin của người hâm mộ, cho thấy Amorim chưa thực sự hiểu hết sự khắc nghiệt của Premier League.

Không còn những trận đấu nhẹ nhàng với Boavista hay Estoril, mọi đối thủ tại Anh đều sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào. Amorim có thể chuẩn bị tâm lý cho thử thách này, nhưng nếu từng nghĩ rằng việc thích nghi diễn ra suôn sẻ, thì thực tế chứng minh điều ngược lại.

Amorim đã cảm nhận sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.

Đến với Old Trafford, Amorim chắc chắn hiểu rất rõ Bruno Fernandes, Diogo Dalot và cựu cầu thủ Sporting Manuel Ugarte. Nhưng ông có lẽ đã đánh giá quá cao chất lượng của những người còn lại trong đội hình.

Những người tiền nhiệm của ông đều nhận ra một điều: đội hình Man United không đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu. Và Amorim cũng không phải ngoại lệ.

Mùa đông vừa qua, Man United chỉ chiêu mộ duy nhất Patrick Dorgu - một sự bổ sung quá ít ỏi so với những gì đội bóng cần. Nhưng vào mùa hè này, nếu không bán bớt cầu thủ và tạo ngân sách, CLB sẽ không thể mang về những ngôi sao thực sự phù hợp với tham vọng của họ.

Với Man United, họ có hàng loạt những vị trí cần được nâng cấp ngay lập tức, như cầu thủ chạy cánh và tiền vệ công, hậu vệ cánh và tiền vệ trung tâm, tiền đạo cắm, hàng phòng ngự. Rõ ràng, “Quỷ đỏ” không thể tiếp tục dựa vào đội hình này nếu muốn quay trở lại đỉnh cao.

Chiến thuật của Amorim - con dao hai lưỡi

Một trong những thay đổi lớn nhất mà Amorim mang đến chính là hệ thống 3-4-2-1, sơ đồ từng giúp ông thành công tại Sporting CP. Nhưng tại Man United, nó đang phản tác dụng một cách rõ ràng.

Dưới thời Erik ten Hag, Man United chủ yếu chơi với sơ đồ 4-2-3-1, một hệ thống quen thuộc với các cầu thủ. Nhưng khi Amorim thay đổi, đội bóng lập tức trở nên mất phương hướng: Hàng thủ để lộ quá nhiều khoảng trống; tuyến giữa thiếu kết nối; hàng công rời rạc và thiếu ý tưởng.

MU cần một cuộc đại tu lực lượng.

Không có gì ngạc nhiên khi xuất hiện tin đồn nhiều cầu thủ không hài lòng với cách tiếp cận chiến thuật của Amorim. Và nếu tình hình không cải thiện, HLV 40 tuổi này có thể sớm mất kiểm soát phòng thay đồ.

Tất nhiên, Amorim muốn có thêm cầu thủ phù hợp với hệ thống của mình, nhưng từ nay đến cuối mùa, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng tối đa những gì đang có. Nếu không thể làm điều đó, Amorim có thể buộc phải linh hoạt hơn trong cách tiếp cận chiến thuật để tránh nguy cơ bị sa thải.

Công bằng mà nói, Amorim chưa có đủ thời gian để xây dựng đội bóng theo ý mình. Nhưng tại Manchester United, thời gian là thứ xa xỉ mà không ai có thể lãng phí.

Nếu không thể giúp đội bóng tiến bộ trong những tháng tới, ông có thể trở thành nạn nhân tiếp theo trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford. Vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu Amorim có thể đảo ngược tình thế, hay chỉ là một cái tên nữa bị cuốn vào vòng xoáy thất bại của Man United?

Chỉ thời gian mới có thể trả lời, nhưng Amorim đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu không tìm ra giải pháp sớm, cơn ác mộng tại Old Trafford có thể kết thúc theo cách không ai mong muốn.