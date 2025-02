Amorim tự nhận kém hơn Ten Hag

HLV Ruben Amorim khẳng định Van Nistelrooy và Erik ten Hag huấn luyện đội hình Manchester United hiện tại tốt hơn ông.

HLV Ruben Amorim bị chỉ trích sau khi Manchester United thua liên tục thời gian qua.

Khi được hỏi về việc cả Van Nistelrooy và Ten Hag đều có thành tích tốt hơn HLV Amorim tại Manchester United mùa giải này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trả lời trên The Guardian: "Họ giỏi hơn tôi trong việc huấn luyện đội bóng này. Thừa nhận điều đó thực sự khó khăn vì tôi là một người có sự kiêu hãnh cao, nhưng tôi coi đây là điều bình thường".

Phát biểu của Amorim diễn ra trong bối cảnh Manchester United vừa thua trận thứ 7 dưới thời HLV Bồ Đào Nha. Thất bại 0-2 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà cuối tuần qua là trận thua thứ 11 của MU kể từ đầu mùa. Họ đang xếp thứ 13 với 29 điểm, hơn nhóm xuống hạng 12 điểm và cách nhóm dự cúp châu Âu 12 điểm.

Xét về thành tích, MU của Amorim tệ hơn thời Erik ten Hag hay Van Nistelrooy. Cựu danh thủ Gary Neville thậm chí cho rằng HLV Amorim khiến Man United tệ hơn nhiều so với thời Erik ten Hag.

Amorim thừa nhận: "Van Nistelrooy hiển rõ đội bóng và đã làm việc với tập thể hiện tại của Manchester United được một thời gian. Trong khi đó, tôi đã đưa ra một số quyết định thực sự khó khăn, đôi khi tạo ra vấn đề, sự căng thẳng trong đội. Tôi đang cố gắng giúp các cầu thủ nhìn nhận trận đấu theo cách tôi mong muốn, để cải thiện hiệu suất và cả kết quả".

Lá thăm may rủi đưa Manchester United đối đầu Leicester ở vòng 4 FA Cup mùa giải 2024/25. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Old Trafford vào 22h ngày 8/2 (giờ Hà Nội). Van Nistelrooy sẽ có ngày về đầy cảm xúc để đối đầu với Amorim, người thay thế ông tại Old Trafford.

Đây sẽ là lần thứ 3 ở mùa này, MU đối đầu Leicester. Trong hai lần chạm trán trước đó, đội chủ sân Old Trafford đều giành chiến thắng, lần lượt với tỷ số 5-2 tại cúp Liên đoàn và 3-0 tại Premier League.

