Tủ sách sử Việt miễn phí ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

  • Thứ sáu, 22/8/2025 22:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, nhiều tủ sách sử Việt miễn phí được giới thiệu rộng rãi, mang đến cho độc giả, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tiếp cận lịch sử dân tộc một cách gần gũi, sinh động và giàu cảm hứng.

Trong không khí tự hào lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước hướng tới sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước, công chúng, nhất là giới trẻ quan tâm đến việc tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Không chỉ dừng lại ở việc đọc sách giáo khoa hay tư liệu phổ biến, các bạn trẻ chủ động tìm đọc lịch sử qua những các sách, báo, tư liệu chuyên sâu. Dòng sách lịch sử cũng vì thế có nhiều chuyển động.

Tu sach su anh 1

Tủ sách Thanh Niên của Waka với hàng trăm sách, tư liệu miễn phí về lịch sử Việt Nam. Ảnh: Waka

Những năm gần đây, nhiều cuốn sách về các câu chuyện, cuộc đời những nhân vật tiêu biểu như anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn… tạo sức hút với độc giả. Thậm chí, những cuốn sách về các anh hùng thầm lặng, bình dị trong đời thường cũng được độc giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Nhân dịp này, Công ty cổ phần Sách điện tử Waka giới thiệu Tủ sách Thanh niên trên nền tảng đọc sách Waka. Tủ sách tập hợp hàng trăm đầu sách, tư liệu miễn phí về lịch sử Việt Nam. Nội dung các sách đa dạng, từ hồi ký, tiểu sử, bút ký chiến trường đến lịch sử địa phương, tất cả đều được viết giản dị, dễ đọc, nhấn mạnh câu chuyện đời thường của những con người làm nên lịch sử.

Việc mở ra kho sách miễn phí này đã xóa bỏ rào cản chi phí, đồng thời khuyến khích thói quen đọc sâu, đọc đều và có chọn lọc. Đây là cơ hội đặc biệt với học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ nghiên cứu cũng như những bạn trẻ bắt đầu hành trình tìm hiểu sử Việt từ những câu chuyện nhỏ.

Tu sach su anh 2

Combo sách "Quà Độc lập" với sách in và audio về lịch sử hấp dẫn. Ảnh: Waka

Không chỉ dừng lại ở sách miễn phí, các công ty và nền tảng đọc như Waka còn nắm bắt nhu cầu, phối hợp cùng nhà sách lớn như FAHASA ra mắt combo sách "Quà Độc lập". Combo này gồm cả sách in và tặng miễn phí sách audio cùng chủ đề. Đây là hình thức vừa bảo đảm chất lượng nội dung, vừa “bắt trend” nhằm tạo sự quan tâm, gắn kết độc giả trẻ với dịp lễ trọng đại.

Sự xuất hiện của những tủ sách miễn phí và các combo sách sáng tạo cho thấy nỗ lực rõ rệt trong việc đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng. Trong thời đại số, khi thói quen đọc sách đứng trước nhiều cạnh tranh từ mạng xã hội, việc mở rộng cánh cửa tiếp cận lịch sử bằng cả sách in lẫn sách điện tử, cả chuyên khảo lẫn bút ký dung dị, có ý nghĩa đặc biệt. Điều này giúp các bạn trẻ hiểu hơn về lịch sử, biết trân trọng hòa bình, độc lập và có trách nhiệm tiếp nối.

An Nhi/Hà Nội Mới

