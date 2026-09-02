Từ 'ở xa' thành 'đi gần': Hạ tầng thay đổi cuộc chơi bất động sản

Nếu như trước đây, nhiều người ngại mua nhà ở các vùng ven đô thì vài năm trở lại đây, tâm lý này đã có sự thay đổi rõ ràng khi hạ tầng giao thông được mở rộng.

Những năm gần đây, thị trường bất động sản phát triển theo xu hướng mới, đó là hạ tầng mở rộng đến đâu, thị trường bất động sản sẽ dịch chuyển đến đó. Cũng chính vì vậy, nhiều khu vực ven đô ngày càng thu hút được sự chú ý của người mua.

Anh Nguyễn Tấn Phát, một nhà đầu tư tại Hà Nội, chia sẻ, hồi tháng 6/2025, anh mua căn hộ hơn 60 m2 tại một siêu đô thị phía đông Hà Nội với giá gần 4 tỷ đồng . Lúc đầu vợ chồng anh khá lo lắng vì quãng đường đi làm ở trung tâm khá xa, nhưng khi về ở, thực tế quãng đường xa hơn 20 km lại chỉ mất thời gian di chuyển khoảng 30 phút nhờ kết nối hạ tầng tốt.

“Tôi cho rằng, vị trí của bất động sản cần được định nghĩa lại, đó là không phải quãng đường bao xa mà là đi mất bao nhiêu thời gian. Nhà tôi ở ven đô nhưng đi làm lại không lâu bằng nhiều khu vực nội đô nhưng thường xuyên tắc đường”, anh Phát nêu quan điểm.

Thị trường bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển theo hạ tầng giao thông. Ảnh minh họa: Minh Đức.

Ngoài ra, theo anh Phát, nhà ở khu đô thị ven đô còn có nhiều lợi thế hơn nhà đô thị. Đó là có không gian sống thoáng đãng, mát mẻ và vẫn đầy đủ các tiện ích như: siêu thị, trường học, bệnh viện...Đa số các sinh hoạt trong gia đình anh chỉ cần di chuyển trong khu đô thị là đáp ứng đầy đủ.

“Nói chung cư dân về sinh sống tại các siêu đô thị ven đô không thiếu một dịch vụ gì. Thậm chí, nếu không phải đi làm thì người dân cũng không cần phải di chuyển ra khỏi khu đô thị”, anh Phát cho hay.

Ông Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội, 60 tuổi) chia sẻ, cách đây 2 năm, ông quyết định bán căn nhà cũ trong ngõ nhỏ ở trung tâm Thủ đô và chuyển về một siêu đô thị ở phía Tây Hà Nội.

Sau khi an cư tại siêu đô thị, lối sống của vợ chồng ông thay đổi hẳn. Sáng sớm, thay vì phải đi vài km mới đến công viên để dạo bộ thì giờ đây, ngày 2 lần, họ đi dạo ngay công viên dưới chân nhà, tâm sự với những người bạn đồng niên.

Ông Thắng cũng tìm thấy những phương pháp vận động giúp nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần như tập dưỡng sinh, chơi cờ, câu cá… ngay tại nơi ở của mình. Những hoạt động cộng đồng đa dạng này đều nằm trong kế hoạch phát triển Câu lạc bộ Sống vui - khỏe và sống xanh - văn minh tại siêu đô thị.

Cũng theo ông, nhiều người yêu thích và lựa chọn các đại đô thị ven đô vì đủ tiện ích và môi trường sống vượt trội từ an ninh, an toàn đến vui chơi giải trí, mua sắm, y tế và chăm sóc khách hàng.

“Từ ngày chuyển về đây sống, cả tháng tôi gần như không cần phải rời khỏi khu đô thị vì tất cả các dịch vụ, tiện ích đều đủ cả. Từ siêu thị, nhà hàng, công viên, khu vui chơi, quán cafe, bệnh viện, trường học... đều có. Tôi thậm chí có thể đi bộ đến các nơi này mà không cần phải đi xe máy”, ông Thắng tâm sự.

Hạ tầng - động lực phát triển bất động sản

Theo ông David Jackson - Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, xu hướng mua nhà tại Hà Nội đang có sự dịch chuyển rõ rệt ra các khu đô thị ven đô nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng kết nối.

Đặc biệt, những khu vực nằm dọc tuyến đường huyết mạch như vành đai 3,5 (kết nối Hà Nội với huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và vành đai 4 (đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh) đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người mua nhà.

Hạ tầng giao thông ngày một hoàn thiện không chỉ giúp gia tăng tính kết nối liên vùng mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu đô thị vệ tinh, tạo ra những cơ hội mới cho thị trường địa ốc khu vực.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cũng cho rằng, đầu tư công, phát triển hạ tầng, đô thị hóa và công nghiệp đang trở thành những động lực quan trọng của thị trường bất động sản trong giai đoạn mới. Dòng tiền hiện có xu hướng lựa chọn những bất động sản gắn với cực tăng trưởng kinh tế và có khả năng tạo ra giá trị sử dụng thực.

Một khu vực cách trung tâm vài chục km trước đây có thể bị xem là xa, nhưng nếu thời gian di chuyển được rút xuống còn vài chục phút, lợi thế đó sẽ hoàn toàn khác.

Đây cũng là cơ chế từng xuất hiện tại nhiều nền kinh tế châu Á. Tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc...,các tuyến đường sắt, cao tốc và mạng lưới giao thông liên vùng đã góp phần mở rộng vùng đô thị, thúc đẩy sự hình thành các khu dân cư, thương mại và các cực kinh tế mới.

Việt Nam đang đứng trước một quá trình tương tự, khi hạ tầng ngày càng được đầu tư theo hướng liên kết vùng thay vì chỉ giải quyết giao thông nội đô.

Hạ tầng kết nối tốt, bất động sản hút người ở.

Cùng góc nhìn, ông Bạch Dương, Tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam, cũng cho hay, xu hướng dịch chuyển ra các thành phố vệ tinh được dẫn dắt bởi quy hoạch Thủ đô tập trung phát triển liên kết vùng với các địa phương lân cận.

Việc hạ tầng được đầu tư đồng bộ với các tuyến đường vành đai 2, 3, các tuyến cao tốc và metro…giúp kết nối liên vùng trở nên thuận tiện hơn. Ngoài ra, mật độ dân số cao và tình trạng ô nhiễm không khí tại nội đô cũng là lý do khiến nhiều người quan tâm hơn đến các khu vực ngoại vi, nơi không khí trong lành và dân cư ít tập trung hơn.

Các địa phương như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam…đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và chính sách phát triển đô thị bền vững.

Ông Dương cũng nhấn mạnh, thị trường bất động sản Thủ đô chuyển mình theo xu hướng “Hà Nội mở rộng” và nhiều chủ đầu tư lớn đã phát triển các dự án trọng điểm, bổ sung nguồn cung bất động sản tại các thành phố vệ tinh với sự ra đời của hàng loạt khu đô thị mới. Hầu hết dự án này thu hút lượng lớn cư dân đến sinh sống, vui chơi và làm việc.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông tiếp tục tạo động lực dài hạn cho bất động sản, nhưng tác động quan trọng hơn là mở rộng không gian phát triển thay vì tạo ra những cơn sốt giá ngắn hạn. Trong giai đoạn mới, bất động sản gắn với khả năng khai thác, nhu cầu ở thực và các cực tăng trưởng kinh tế sẽ có lợi thế hơn những tài sản chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.

Như vậy, hạ tầng là chất xúc tác cho một chu kỳ tăng trưởng mới, nhưng không phải mọi khu đất nằm gần một dự án giao thông đều tự động tăng giá.

Giá trị bền vững chỉ xuất hiện khi hạ tầng kéo theo hoạt động kinh tế, dân cư, việc làm và dịch vụ.

Đó cũng là điểm khác biệt của chu kỳ mới: Thay vì chạy theo những nơi có đường sắp đi qua, dòng tiền sẽ tìm đến những nơi hạ tầng thực sự có khả năng tạo ra một nền kinh tế mới.