Từ nay sẽ có Ngày Logistics Việt Nam 6/5

Từ năm 2026, ngày 6/5 hàng năm chính thức được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày này là Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, logistics xanh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu chào mừng chuỗi chương trình sự kiện. Ảnh: Báo Công Thương.

Chiều 15/5, Báo Công Thương đã phối hợp cùng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức lễ công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ-BCT ngày 6/5/2026 về việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam. Theo đó, ngày 6/5 hàng năm được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày 6/5 hàng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Quyết định được ban hành trên cơ sở thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời thể hiện định hướng phát triển logistics trở thành ngành dịch vụ quan trọng, có giá trị gia tăng cao, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Quyết định, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, sự kiện còn hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghệ logistics; kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là trung tâm dịch vụ logistics năng động, hiệu quả.

“Ngành logistics Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò là mạch máu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa và nâng cao năng lực xuất nhập khẩu của đất nước. Logistics hiện không chỉ là dịch vụ hỗ trợ mà đã trở thành một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, có tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng quốc gia”, ông Nguyễn Khắc Lễ, Phó tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, nhận định.

Cũng trong chiều 15/5, Bộ Công Thương đã công bố Đề án tổ chức “Lễ tôn vinh và Trao Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam” (Vietnam Industry, Trade and Services Award).

Đây là giải thưởng mang tầm quốc gia nhằm lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ; qua đó khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, giải thưởng có ý nghĩa trong việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.