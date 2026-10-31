Từ năm học 2028-2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu, giải trình, làm rõ những vấn đề được các đại biểu đề cập về cơ sở vật chất trường, lớp, biên chế giáo viên, sách giáo khoa...

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu, giải trình, làm rõ những vấn đề được các đại biểu nêu. Ảnh: Nhật Bắc.

Về cơ sở vật chất trường lớp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh chúng ta muốn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông và tương đương cũng như mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho tất cả người dân tại các địa phương, vấn đề đầu tư xây dựng đủ trường, đủ lớp và đủ đội ngũ giáo viên là yêu cầu số một.

Bộ GD&ĐT đã có các chỉ đạo, hướng dẫn địa phương chuẩn bị trường, lớp, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo các danh mục mà bộ đã ban hành, kèm theo chương trình giáo dục phổ thông.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, hiện nay, việc xây dựng các trường nội trú liên cấp đang được tích cực triển khai, đồng thời có đề xuất mở rộng các trường ở những địa phương khó khăn, không chỉ là ở những vùng biên giới.

Về đội ngũ nhà giáo, sau quá trình sắp xếp, đã có một số lượng khá lớn cán bộ quản lý giáo dục được chuyển sang làm nhiệm vụ dạy học, qua đó cũng đã góp phần giảm được tình trạng thiếu giáo viên.

Bộ GD&ĐT đã tích cực hướng dẫn các địa phương khẩn trương sắp xếp đội ngũ giáo viên, bảo đảm cân đối, điều chuyển giữa các địa bàn khác nhau để tránh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Đồng thời, bộ tiếp tục tiến hành rà soát, xác định chính xác số lượng nhà giáo trên cơ sở dữ liệu toàn ngành, từ đó đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế giáo viên để có thể tuyển dụng trong thời gian tới.

Về chương trình sách giáo khoa, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết nội dung này đã có các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và có nghị quyết của Chính phủ. Hiện bộ cũng đã ban hành kế hoạch để hoàn thiện, rà soát, sửa đổi đồng bộ chương trình sách giáo khoa.

Trong năm 2026, bộ sẽ hoàn thành việc sửa đổi chương trình và trong năm 2027 sẽ hoàn thành việc sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029 và theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ năm học 2028-2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, sớm hơn 1 năm so với nghị quyết của Chính phủ.

Về thi cử, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đánh giá, rà soát tất cả các vấn đề xảy ra trong thực tiễn và thời gian tới cũng sẽ có những biện pháp để một mặt nâng cao chất lượng thi cử, mặt khác kiểm soát tốt tình trạng gian lận, tiêu cực trong thi cử.

Vừa qua, bộ cũng đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường biện pháp chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ GD&ĐT cũng đã xin ý kiến dự thảo thông tư quy định về cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú để ban hành trong thời gian tới.

Về vấn đề bạo lực học đường, đặc biệt là vấn đề an toàn đối với trẻ em, học sinh trên môi trường mạng, Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT cùng với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan trong thời gian tới hoàn thiện văn bản pháp luật để quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bảo vệ học sinh trên môi trường mạng cũng như trách nhiệm của các nhà mạng, trách nhiệm của các bên cung cấp dịch vụ trên mạng.

Đồng thời, bộ cũng đã có kế hoạch để sửa đổi, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về phòng, chống bạo lực học đường, quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, địa phương, gia đình và các bên liên quan trong phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm kỷ cương trong nhà trường.