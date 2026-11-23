Giữa áp lực nuôi dạy con, cha mẹ đôi khi khó chấp nhận những cơn giận, sự bướng bỉnh hay thất vọng của trẻ. Điều này càng nổi bật ở những gia đình có đông con.

Cha mẹ đông con có xu hướng khó chấp nhận những cơn nóng giận của trẻ. Ảnh minh họa: Pexels.

Những cơn giận dữ, khóc lóc hay phản ứng bộc phát là một phần trong quá trình phát triển cảm xúc của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cách cha mẹ đón nhận những biểu hiện này có thể khác nhau, tùy hoàn cảnh gia đình, đặc biệt khi họ phải chăm sóc nhiều con cùng lúc.

Gia đình đông con, cha mẹ dễ mất kiên nhẫn

Trong quá trình nuôi dạy, cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ nhận biết cảm xúc nào được chấp nhận, cách thể hiện cảm xúc ra sao và điều chỉnh phản ứng của bản thân trong các tình huống xã hội. Khi trẻ khóc, tức giận hoặc thất vọng, cách người lớn phản hồi có thể trở thành bài học để trẻ dần hình thành kỹ năng kiểm soát cảm xúc.

Giai đoạn từ 2-6 tuổi được xem là thời kỳ phát triển nhanh về khả năng hiểu và quản lý cảm xúc. Khi con lớn lên, cha mẹ thường thay đổi kỳ vọng, yêu cầu trẻ ở độ tuổi mẫu giáo lớn kiểm soát hành vi tốt hơn so với trẻ mới biết đi.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây trên tạp chí Cognition and Emotion lại cho thấy các gia đình nuôi nhiều con có xu hướng ít chấp nhận biểu hiện tức giận và thất vọng của trẻ hơn so với những người nuôi ít con.

Việc xử lý các biểu hiện bộc phát cảm xúc của trẻ đòi hỏi cha mẹ phải kiên nhẫn và kiểm soát bản thân. Với những gia đình có nhiều con, áp lực này có thể tăng lên khi người lớn phải đồng thời đáp ứng nhu cầu của từng trẻ.

Ngoài quy mô gia đình, các nhà nghiên cứu còn đo lường những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hành vi nuôi dạy con. Các phụ huynh được cho hoàn thành thang đo gồm 18 mục đánh giá căng thẳng khi nuôi con, trong đó có những câu hỏi về cảm giác bị quá tải bởi trách nhiệm chăm sóc trẻ.

Kết quả cho thấy số lượng con trong gia đình là yếu tố dự báo riêng biệt về cách các bậc phụ huynh nhìn nhận biểu hiện tức giận và thất vọng của trẻ. Những người có nhiều con hơn ít chấp nhận các cảm xúc tiêu cực. Khi phân tích sâu hơn, nhóm nghiên cứu nhận thấy các bà mẹ có từ ba con trở lên ít chấp nhận cơn giận của trẻ hơn so với những người có một hoặc hai con.

Tuổi của con cũng ảnh hưởng đến quan niệm của cha mẹ. Trong nhóm trẻ từ 2-6 tuổi, người làm cha mẹ có xu hướng chấp nhận cơn giận và sự thất vọng của trẻ nhỏ hơn nhiều hơn. Khi trẻ lớn lên, cha mẹ kỳ vọng con kiểm soát tốt hơn những cảm xúc tiêu cực, bởi họ nhận thức trẻ nhỏ vẫn đang trong giai đoạn đầu hình thành kỹ năng điều chỉnh cảm xúc.

Các nhà nghiên cứu cho rằng gia đình có từ ba con trở lên có thể tạo ra gánh nặng quản lý cảm xúc lớn hơn cho phụ huynh, đặc biệt là người mẹ. Cơn giận thường gây xáo trộn đáng kể đến sinh hoạt chung, khiến người mẹ có thể cảm thấy cần ngăn chặn hoặc hạn chế biểu hiện này để duy trì trật tự gia đình.

Cha mẹ cần học cách thấu hiểu và chấp nhận cảm xúc của con. Ảnh: Pexels.

Cha mẹ cần học cách thấu hiểu và đồng hành cùng con

Những cơn giận, sự thất vọng hay những lần trẻ khóc có thể khiến cha mẹ mệt mỏi, nhất là khi phải chăm sóc nhiều con và xử lý nhiều tình huống cùng lúc. Tuy nhiên, việc trẻ thể hiện cảm xúc tiêu cực không đồng nghĩa với hành vi cần bị loại bỏ hoàn toàn. Đây cũng là cơ hội để người lớn giúp con nhận biết cảm xúc, hiểu nguyên nhân và học cách phản ứng phù hợp.

Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, thông minh và hạnh phúc. Tuy nhiên, hành trình nuôi dạy con không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong những thời điểm trẻ không đáp ứng kỳ vọng, cha mẹ có thể dễ rơi vào trạng thái nóng giận, áp đặt hoặc chỉ tập trung vào việc chấm dứt hành vi trước mắt mà chưa thực sự tìm hiểu điều con đang trải qua.

Cuốn Con Mình Chẳng Lẽ Lại Vứt? dành cho những phụ huynh đang loay hoay trong việc thấu hiểu và đồng hành cùng con cái. Với lối viết chân thực, gần gũi, tác giả mang đến những câu chuyện về hành trình trưởng thành của trẻ, qua đó giúp cha mẹ nhìn nhận lại cách giáo dục và mối quan hệ với con.

Thay vì áp đặt hay chỉ trích, cuốn sách khuyến khích phụ huynh tìm ra điểm mạnh của trẻ, nhìn nhận con trong quá trình phát triển và đồng hành trên con đường trưởng thành. Những câu chuyện trong sách hướng người đọc đến giá trị của sự kiên nhẫn, bao dung và cách giáo dục con hiệu quả.

Việc hiểu con không có nghĩa là cha mẹ phải chấp nhận mọi hành vi hoặc bỏ qua những giới hạn cần thiết. Điều quan trọng là phân biệt giữa cảm xúc và hành vi. Trẻ có thể tức giận, buồn bã hay thất vọng, nhưng vẫn cần được hướng dẫn cách thể hiện những cảm xúc đó phù hợp, không làm tổn thương bản thân hoặc người khác.

Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ cũng cần nhìn nhận giới hạn của chính mình. Khi cảm thấy quá tải, việc nhận diện cảm xúc, tạm dừng trước khi phản ứng và tìm kiếm sự hỗ trợ có thể giúp người lớn tránh đưa ra những phản hồi mang tính áp đặt.

Đặc biệt, với gia đình đông con, việc dành thời gian riêng cho từng trẻ, lắng nghe nhu cầu và tạo cơ hội để con bộc lộ cảm xúc có thể giúp xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn.