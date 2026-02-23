Từ mai, Mỹ ngừng thu thuế 'bất hợp pháp'

Mỹ sẽ dừng thu các loại thuế bị Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết là trái pháp luật kể từ ngày 24/2.

Các container hàng hóa từ Trung Quốc xếp tại cảng Los Angeles ở San Pedro, bang California, Mỹ, ngày 5/11/2025. Ảnh: Reuters.

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết sẽ ngừng thu các loại thuế từng được áp đặt dựa theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ 0h01 sáng 24/2 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 05h01 giờ GMT).

Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố các khoản thuế nhập khẩu được ông Trump áp dụng thời gian qua là trái pháp luật.

Trong thông báo gửi tới các hãng vận chuyển thông qua hệ thống nhắn tin Cargo Systems Messaging Service (CSMS), Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết kể từ ngày 24/2, cơ quan này sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các mã thuế liên quan đến các sắc lệnh trước đây do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành dựa theo đạo luật IEEPA.

Việc dừng thu thuế theo IEEPA diễn ra đồng thời với việc ông Trump áp đặt mức thuế toàn cầu mới 15% theo một viện dẫn pháp lý khác, nhằm thay thế các mức thuế vừa bị Tòa án Tối cao bác bỏ trong ngày 20/2.

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ không nêu lý do vì sao cơ quan này vẫn tiếp tục thu thuế tại các cửa khẩu trong những ngày qua, dù phán quyết của Tòa án Tối cao đã được đưa ra. Thông báo cũng không đề cập đến khả năng hoàn trả tiền cho các nhà nhập khẩu đã bị thu thuế.

Theo nội dung thông báo, quyết định ngừng thu thuế theo IEEPA không ảnh hưởng đến các loại thuế khác do ông Trump áp đặt, bao gồm các mức thuế theo Điều 232 của luật an ninh quốc gia và Điều 301 liên quan đến các hành vi thương mại không công bằng.

“Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các tin nhắn CSMS ở thời điểm phù hợp”, cơ quan này cho biết.

Trước đó, Reuters đưa tin ngày 20/2 rằng phán quyết của Tòa án Tối cao có thể khiến hơn 175 tỷ USD nguồn thu ngân sách của Bộ Tài chính Mỹ đối mặt với nguy cơ phải hoàn trả. Con số này dựa trên ước tính của các nhà kinh tế thuộc Penn-Wharton Budget Model.