Thuế toàn cầu mới của ông Trump vẫn sẽ bị Quốc hội Mỹ bác bỏ?

Sau khi Tòa án Tối cao chặn gói thuế khẩn cấp, ông Trump lập tức áp thuế toàn cầu 10%, nhưng nhiều nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo Quốc hội sẽ vào cuộc và có thể bác bỏ lệnh thuế mới này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/2, sau phán quyết của Tòa án Tối cao rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế quan. Ảnh: Reuters.

Quyết định ban hành loạt thuế nhập khẩu mới trên phạm vi toàn cầu của Tổng thống Mỹ, sau khi bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ gói thuế quan trước đó, đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, kể cả từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa.

Hạ nghị sĩ Don Bacon (Cộng hòa - tiêu bang Nebraska) nói với CNN hôm 22/2 rằng Quốc hội chắc chắn sẽ xem xét và thách thức sắc lệnh thuế quan mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng các mức thuế này “sẽ bị đánh bại”.

“Có thể chưa đạt đa số đủ để vượt quyền phủ quyết của tổng thống, nhưng sẽ có đa số phản đối mức thuế toàn cầu mới. Tôi cho rằng Tổng thống đang mắc sai lầm”, ông Bacon nhấn mạnh.

Phán quyết 6-3 của Tòa án Tối cao hôm 20/2, trong đó có cả hai thẩm phán do ông Trump đề cử, khẳng định thẩm quyền hiến định của Quốc hội đối với các loại thuế liên bang, qua đó chặn việc chính quyền sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan quy mô lớn.

Chỉ vài giờ sau phán quyết, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp áp mức thuế toàn cầu 10%, lần này dựa trên Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép áp thuế tối đa 15% trong thời hạn 150 ngày nhằm xử lý các thâm hụt thương mại được coi là “nghiêm trọng và lớn”.

Trong một bài đăng ngày 22/2 trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump còn phát tín hiệu sẽ nâng mức thuế lên kịch trần 15%.

Trước đó, ông Trump công khai chỉ trích các thẩm phán đã ra phán quyết bất lợi cho mình, cho rằng họ “nên cảm thấy xấu hổ”, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm các con đường pháp lý khác để theo đuổi chương trình nghị sự thương mại.

Nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon. Ảnh: Reuters.

Phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao được đưa ra không lâu sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về một nghị quyết hủy bỏ thuế quan mà chính quyền Trump áp lên Canada. Sáu nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có ông Bacon, đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ ủng hộ nghị quyết này.

“Điểm mấu chốt là bất kỳ mức thuế nào tổng thống muốn áp đặt đều phải được Quốc hội thông qua và phê chuẩn. Đó chính là tinh thần của phán quyết lần này, và tôi đồng tình”, ông Bacon nói.

“Đó là điều các nhà lập quốc mong muốn, và cũng là nguyên tắc mà đảng Cộng hòa từ lâu theo đuổi. Chỉ vì Tổng thống Trump không đồng ý không có nghĩa là đảng Cộng hòa phải thay đổi niềm tin của mình”, ông cho biết thêm.

Chính sách thuế quan của ông Trump thời gian qua ngày càng vấp phải phản ứng tiêu cực từ người tiêu dùng Mỹ cũng như các nghị sĩ ở cả hai đảng, trong bối cảnh lo ngại về chi phí nhập khẩu tăng cao và tác động dây chuyền lên giá cả trong nước.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Cộng hòa - bang Kentucky), người từng ủng hộ một nghị quyết tương tự nhằm hủy bỏ thuế quan của ông Trump được Thượng viện thông qua hồi tháng 10 năm ngoái, cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao lần này “không để lại bất kỳ nghi ngờ nào” về vai trò hiến định của Quốc hội trong quyết định thuế quan.

“Vai trò của Quốc hội trong chính sách thương mại, như tôi đã nhiều lần cảnh báo, không phải là một trở ngại có thể né tránh”, ông McConnell nhấn mạnh. “Nếu nhánh hành pháp muốn triển khai các chính sách thương mại ảnh hưởng tới nhà sản xuất và người tiêu dùng Mỹ, con đường phía trước rất rõ ràng: thuyết phục các đại diện dân cử theo đúng quy định tại Điều I của Hiến pháp”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng hòa - bang Kentucky) ca ngợi phán quyết của Tòa án Tối cao là “một sự bảo vệ nền Cộng hòa”, trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.