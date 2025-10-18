Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Từ làm đồng đội Ronaldo đến công nhân xây dựng

  • Thứ bảy, 18/10/2025 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cendrim Kameraj, cựu cầu thủ trẻ từng khoác áo Juventus và Thụy Sĩ, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ hai bức ảnh đối lập về hành trình cuộc đời mình.

Cendrim Kameraj từng có tương lai sáng sủa tại Juve.

Trong bài đăng, Kameraj đặt cạnh nhau hai bức ảnh, một từ quá khứ khi anh còn là đồng đội của Cristiano Ronaldo tại Juventus, và một tấm hình hiện tại cho thấy anh làm việc tại công trường xây dựng.

Bưc ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy sự khắc nghiệt và thực tế phũ phàng của đời cầu thủ chuyên nghiệp. Kameraj sinh năm 1999 tại thành phố Luzern, Thụy Sĩ, trong một gia đình gốc Kosovo.

Anh từng được các tuyển trạch viên châu Âu đánh giá cao, khoác áo đội trẻ Juventus từ năm 2017 đến 2019. Trong thời gian này, Kameraj được tập và làm đồng đội cùng các ngôi sao của đội một Juve, trong đó có Ronaldo.

Tuy nhiên, sau khi rời Juventus vào năm 2019, sự nghiệp của Kameraj không thể bứt lên mà nhanh chóng sa sút. Anh lang bạt qua nhiều đội bóng lớn nhỏ nhưng không thể trụ lại.

Năm 2022, tiền đạo này giải nghệ. Không có nghề nghiệp chuyên môn, anh buộc phải đi làm công nhân ở công trường xây dựng để trang trải cuộc sống.

Bức ảnh và bài đăng của Kameraj không chỉ thu hút sự chú ý vì sự tương phản mạnh mẽ giữa hai giai đoạn cuộc đời, mà còn làm dấy lên cuộc thảo luận về những áp lực và sự mong manh của sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

