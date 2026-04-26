Tự hào Việt Nam tinh hoa cùng SASCO

Dịp đại lễ sắp tới, SASCO dành tặng hành trình "Việt Nam Tinh hoa" giới thiệu nét đặc trưng bản địa đến hành khách thông qua các điểm chạm dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chương trình diễn ra từ ngày 24/4 đến 10/5, nhân dịp đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Tại hệ thống dịch vụ của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), không gian được trang hoàng với gam màu đỏ - vàng chủ đạo, lấy cảm hứng từ hình ảnh Quốc kỳ và các biểu tượng văn hóa truyền thống, tạo nên bầu không khí trang trọng, ấm áp và giàu bản sắc.

SASCO Business Lounge cũng mang đến thực đơn "Special Food & Drink" với hương vị độc đáo mang dấu ấn bản địa, được chế biến theo công thức vùng miền riêng biệt, tập trung vào tính nguyên bản của nguyên liệu địa phương.

Trong dịp này, quà tặng "Việt Nam Tinh hoa" sẽ được gửi đến khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống SASCO Business Lounge, hệ thống cửa hàng miễn thuế SASCO Duty Free hay các cửa hàng mỹ nghệ. Các chương trình khuyến mại cho nhóm sản phẩm đặc sản địa phương cũng được áp dụng đồng bộ tại các cửa hàng miễn thuế, mỹ nghệ trong khu vực cách ly.

Đồng thời, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, giới thiệu hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, tinh tế và thân thiện đến với bạn bè quốc tế, hệ thống nhà hàng ẩm thực SASCO giới thiệu phiên bản ly nước đặc biệt và thực đơn đặc sắc với chủ đề "Việt Nam Tinh hoa".

Đặc biệt trong ngày 1/5, hành trình tiếp tục được lan tỏa qua các hoạt động tôn vinh những "nghệ nhân dịch vụ" của SASCO - những người thầm lặng đứng sau mỗi trải nghiệm trọn vẹn của hành khách. Đây là đội ngũ trực tiếp thực hiện các khâu dịch vụ từ nhân viên tư vấn, bàn ăn đến hỗ trợ kỹ thuật, nhằm thể hiện tinh thần hiếu khách của người Việt đối với khách quốc tế và nội địa.

Đại diện đơn vị cho biết thông qua các điểm chạm dịch vụ trên toàn hệ thống, SASCO mong muốn mang đến cho hành khách một trải nghiệm mang đậm dấu ấn Việt Nam, nơi những giá trị tinh hoa được thể hiện qua sự hiếu khách, sự chỉn chu trong từng chi tiết dịch vụ và tinh thần kết nối cộng đồng.