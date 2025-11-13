Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Từ đêm nay, miền Bắc giảm nhiệt sâu

  • Thứ năm, 13/11/2025 07:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ đêm nay (13/11) đến 15/11, miền Bắc duy trì thời tiết nền nhiệt giảm sâu về đêm và sáng sớm, trưa chiều nắng mạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Miền Bắc rét sâu vào đêm và sáng sớm trong các ngày 13-15/11.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 15/11. Từ 16/11, miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển nhiều mây, âm u, rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi có thể rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo miền Trung còn duy trì thời tiết đẹp đến ngày 15/11, từ đêm 15/11, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể đón một đợt mưa lớn diện rộng, trọng tâm mưa là Huế - Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ).

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TP.HCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ khoảng 16/11, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo từ trưa chiều nay (12/11), miền Bắc sẽ hửng nắng. Từ mai đến hết tuần (13-16/11), miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng mạnh, ít mưa, đêm và sáng sớm giảm nhiệt sâu.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

