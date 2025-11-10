Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miền Bắc sắp đón thời tiết đẹp kéo dài

  • Thứ hai, 10/11/2025 06:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự báo từ trưa chiều nay (10/11), miền Bắc hửng nắng. Từ ngày mai (11/11) đến hết tuần này, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, trời se lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc và Đồng Bằng trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Miền Bắc sẽ có những ngày trời hửng nắng vào trưa chiều.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 25-28 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo từ mai (11/11), miền Bắc lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-21 độ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ lên 26-28 độ. Thời tiết này có thể kéo dài đến hết tuần.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, cao nhất 26-27 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ, cao nhất 28-29 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 29-32 độ.

Dự báo khu vực miền Trung sẽ có nhiều ngày thời tiết dễ chịu, trời ít mưa, nắng nhẹ, rất thuận lợi cho công tác khắc phục sự cố do bão số 13 gây ra.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ sẽ ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ, cao nhất 32-33 độ.

Dự báo thời tiết miền Bắc những ngày tới

Tình trạng nhiều mây, mưa nhỏ ở miền Bắc chỉ còn kéo dài hết ngày 9/11, ngày mai trời nhiều mây, không mưa. Từ thứ 3 (11/11) đến hết tuần, trời hửng nắng vào trưa chiều, se lạnh vào đêm và sáng.

23 giờ trước

Thời tiết 9/11: Bão Fung-wong di chuyển nhanh và có cường độ rất mạnh

Dự báo sang ngày 10/11, bão trên khu vực đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm.

25:1527 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

