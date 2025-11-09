Thời tiết 9/11: Bão Fung-wong di chuyển nhanh và có cường độ rất mạnh

Dự báo sang ngày 10/11, bão trên khu vực đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Fung-wong di chuyển nhanh và có cường độ rất mạnh (cấp 15, giật trên cấp 17).

Hồi 1h ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-wong ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Dự báo sang ngày 10/11, bão trên khu vực đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vị trí và hướng đi của bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Tiếp đến 1h ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tới 1h ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau tăng lên 20-25 km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, sau tăng lên 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Theo cảnh báo, trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dộiToàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 9/11

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Gió nhẹ Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày có mưa rải rác; đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 30-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.