Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Từ Đà Nẵng đến An Giang ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

  • Thứ tư, 10/12/2025 06:32 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Tối 9/12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 39/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông. Hồi 13h ngày 9/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ Bắc; 114,0 - 115,0 độ kinh Đông; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với vùng áp thấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://baotintuc.vn/xa-hoi/tu-da-nang-den-an-giangung-pho-voi-vung-ap-thaptren-bien-dong-20251209204918786.htm

TTXVN

áp thấp Đà Nẵng An Giang Biển Đông Đà Nẵng An Giang

    Đọc tiếp

    Ha Noi khong 'cam ngat' xe xang trong Vanh dai 1 tu nam 2026 hinh anh

    Hà Nội không 'cấm ngặt' xe xăng trong Vành đai 1 từ năm 2026

    32 phút trước 06:48 10/12/2025

    0

    Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long, thành phố không đặt ra yêu cầu tất cả phương tiện phải chuyển sang xe điện ngay trong năm 2026, mà thực hiện theo lộ trình phù hợp để người dân và doanh nghiệp có thời gian thích ứng.

    Vi sao bi kich chay no cu lap lai? hinh anh

    Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

    33 phút trước 06:46 10/12/2025

    0

    Các vụ cháy gần đây đều có điểm chung là nhà ống, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát duy nhất bị bịt kín, người dân không biết kỹ năng sinh tồn, công tác quản lý một số nơi còn lỏng lẻo...

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý