Từ Đà Nẵng đến An Giang ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

Tối 9/12, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 39/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông. Hồi 13h ngày 9/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ Bắc; 114,0 - 115,0 độ kinh Đông; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với vùng áp thấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).