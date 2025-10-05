Từ cú ném của Dalot đến triết lý mới tại MU

Premier League những mùa gần đây chứng kiến một xu hướng chiến thuật lan rộng: những pha ném biên dài.

MU tạm thời thoát khỏi khủng hoảng sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland.

Từ Luton Town tới Brentford, từ Chelsea đến Arsenal, ngày càng nhiều đội bóng xem cú ném biên như một “đường chuyền chiến thuật” thay vì chỉ để đưa bóng trở lại sân. Và giờ, Manchester United của Ruben Amorim cũng chính thức gia nhập “bữa tiệc” ấy – theo một cách vừa bất ngờ, vừa cho thấy sự thay đổi trong tư duy của vị HLV người Bồ Đào Nha.

Khi Amorim từ bỏ cái đẹp để tìm cái hiệu quả

Từ khi đặt chân đến Old Trafford, Ruben Amorim từng bị chỉ trích là quá giáo điều với sơ đồ 3-4-3 và triết lý kiểm soát bóng kiểu Bồ Đào Nha. United cố gắng chơi đẹp, cố áp đặt thế trận, nhưng kết quả thường là… mất điểm. Trận thua Brentford ở vòng trước là ví dụ điển hình: cầm bóng hơn 60%, dứt điểm nhiều gấp đôi đối thủ, nhưng không thể xuyên phá hàng thủ lùi sâu.

Trước Sunderland thuộc vòng 7 Premier League tối 4/10, người ta thấy một Manchester United khác. Amorim cho thấy ông đã sẵn sàng “bẩn” đúng lúc - sẵn sàng thực dụng, tận dụng mọi tiểu tiết để giành chiến thắng. Và điều đó thể hiện rõ qua… những cú ném biên.

Theo dữ liệu từ Opta được The Athletic trích dẫn, mùa trước MU nằm trong nhóm đội ít sử dụng ném biên dài nhất Premier League, và không ghi bàn nào trực tiếp từ tình huống này. Nhưng trước Sunderland, mọi thứ thay đổi.

Phút 31, Diogo Dalot tiến đến đường biên phải, tay cầm bóng, ánh mắt hướng vào vòng cấm. Không ai nghĩ đây là khoảnh khắc định đoạt trận đấu, nhưng cú ném đầy lực của anh khiến hàng thủ Sunderland rối loạn: Nordi Mukiele bật cao tranh chấp, bóng chạm nhẹ qua De Ligt và rơi đúng tầm Benjamin Sesko, người lập tức tung cú vô-lê chớp nhoáng, ấn định chiến thắng 2-0.

Ném biên có thể trở thành vũ khí mới của MU.

Chỉ ít phút sau, Dalot tiếp tục thử lại “bài tủ”. Pha ném ấy buộc hậu vệ Sunderland phải vội vàng phá bóng về cho thủ môn. Không có bàn thắng, nhưng thông điệp rất rõ: MU đang luyện thêm một thứ vũ khí – thứ có thể tạo khác biệt ở những trận cầu bế tắc.

Bóng đá hiện đại chứng kiến sự tái định nghĩa của những pha cố định. Arsenal của Arteta có Nicolas Jover, chuyên gia cố định người Pháp - người kế thừa di sản mà Andreas Georgson để lại trước khi trở lại Brentford.

Liverpool từng tiên phong khi Jurgen Klopp mời Thomas Grønnemark, chuyên gia ném biên người Đan Mạch, giúp đội bóng vùng Merseyside cải thiện tỷ lệ giữ bóng sau ném biên từ 45% lên gần 70%. Brentford của Thomas Frank - người đã sang Tottenham - thì xem mỗi cú ném là một “quả phạt góc thu nhỏ”, với trung bình hơn 10% bàn thắng đến từ các tình huống bóng chết.

Và nay, Ruben Amorim - người từng tôn thờ triết lý pressing và kiểm soát ở Sporting Lisbon - cũng đang học cách tôn trọng những chi tiết nhỏ. Đó là bước tiến mang tính trưởng thành: bởi một HLV muốn sống sót ở Premier League không thể chỉ sống bằng triết lý, mà cần kết quả và hiệu quả.

Dalot - “máy phóng” mới của Old Trafford

Diogo Dalot có thể không phải hậu vệ cánh được đánh giá cao nhất nước Anh, nhưng cú ném biên đầy uy lực của anh đang mang lại cho MU điều họ thiếu bấy lâu: sự nguy hiểm ở các pha bóng chết. Cú ném của Dalot đạt tầm trên 30 mét, có quỹ đạo xoáy và rơi sâu - kiểu ném có thể tạo ra hỗn loạn trước khung thành.

Niềm tin đang trở lại với MU.

Với những cầu thủ có khả năng không chiến tốt như De Ligt hay Sesko, MU bỗng trở thành đội bóng biết “đánh hơi” bàn thắng từ những tình huống tưởng chừng vô hại. Trong bối cảnh tuyến giữa vẫn thiếu sáng tạo khi Bruno Fernandes bị phong tỏa, “bài ném biên dài” trở thành lối tắt hợp pháp để xuyên phá khối phòng ngự thấp.

Có thể nhiều người châm chọc rằng “Quỷ đỏ giờ sống bằng ném biên”, nhưng với Amorim, đó là dấu hiệu của sự thích nghi. Những HLV thông minh biết khi nào phải điều chỉnh - và Amorim đã hiểu rằng để tái thiết một đế chế, ông cần chiến thắng trước, triết lý sẽ đến sau.

Cú ném của Dalot, bàn thắng của Sesko, và màn trình diễn chắc chắn của Senne Lammens trong khung gỗ – tất cả không mang tính biểu tượng, nhưng là mảnh ghép cần thiết cho công trình tái thiết. MU của Amorim có thể không còn hào nhoáng, nhưng đang trở nên đáng tin hơn.

Đôi khi, thay đổi bắt đầu từ điều nhỏ nhất - như một cú ném biên. Amorim hiểu rằng nếu muốn MU hồi sinh, ông phải làm lại từ những chi tiết: tính tổ chức, phản ứng, và tinh thần chiến đấu. Cú ném của Dalot không chỉ tạo ra bàn thắng, mà còn mở ra một cánh cửa mới - nơi MU không còn ám ảnh bởi “cái đẹp”, mà học cách chiến thắng bằng bản năng của kẻ từng vĩ đại.

Bởi ở Old Trafford lúc này, mọi bàn thắng - dù đến từ cú ném biên hay cú sút xa - đều mang giá trị như nhau. Niềm tin đã bắt đầu quay trở lại.