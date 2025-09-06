Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Từ chối đến Moscow, Tổng thống Ukraine đề xuất Tổng thống Nga đến Kyiv

  • Thứ bảy, 6/9/2025 16:34 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, thay vào đó ông cho rằng lãnh đạo Nga nên đến Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Ông ấy có thể đến Kyiv”, Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

Ông vừa cười vừa lắc đầu khi được hỏi về lời mời đến Moscow. “Tôi không thể đến Moscow khi khi đất nước tôi bị tên lửa tấn công mỗi ngày”.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố vào ngày 3/9, rằng ông "chưa bao giờ loại trừ" các cuộc đàm phán trực tiếp với tổng thống Ukraine, đồng thời nói thêm: "Nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy ”.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nỗ lực tạo điều kiện cho một cuộc gặp tiềm năng giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, một hội nghị thượng đỉnh song phương giữa ông Putin và ông Zelensky "hoàn toàn chưa thể diễn ra", bất chấp những tuyên bố của ông Trump.

Tổng thống Zelensky trước đó đã bày tỏ sẵn sàng gặp lãnh đạo Nga ở những quốc gia trung lập, bao gồm cả trong các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ đề xuất này.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/tu-choi-den-matxcova-tong-thong-ukraine-de-xuat-tong-thong-nga-den-kiev-post1775982.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Nga Ukraine Donald Trump Mỹ Trung Đông Zelensky Putin đàm phán Kiev gặp mặt tổng thống xung đột Nga hòa bình Ukraine

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý