Từ bỏ ăn thô, cô gái TP.HCM có màn 'lột xác' bất ngờ

Sau 1 năm ăn thô khiến sức khỏe đi xuống, Ly quyết định thay đổi chế độ ăn, bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc bản thân và cải thiện lối sống, kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

Năm 2022, Hương Ly (tên thường gọi Ly Nary, sinh năm 1995, sống tại TP.HCM) quyết định thử nghiệm phương pháp ăn thô sau khi thấy nhiều người chia sẻ trên mạng, với mong muốn cải thiện các vấn đề sức khỏe như viêm xoang, đau đầu, cảm lạnh.

Trong gần một năm, Ly duy trì chế độ ăn kết hợp ăn chay và ăn thô theo tỷ lệ 50/50, đồng thời phơi nắng vào khung giờ 10-11h mỗi ngày.

Khẩu phần ăn chủ yếu là rau sống, salad, trái cây, các món canh đơn giản, tinh bột từ gạo lứt hoặc bún gạo lứt và gần như không sử dụng gia vị ngoài muối.

Chế độ này giúp cô giảm cân đáng kể, từ khoảng 47 kg xuống còn 42-43 kg, đồng thời cải thiện phần nào tình trạng táo bón.

Tuy nhiên, những thay đổi về ngoại hình và sức khỏe lại đi theo hướng tiêu cực. Làn da trở nên xanh xao, vàng vọt, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, dễ cảm lạnh.

Các vấn đề như đau đầu, mất ngủ, viêm xoang tái phát, tóc mỏng đi và chu kỳ kinh nguyệt không ổn định cũng xuất hiện rõ rệt.

“Sau khoảng một năm kiên trì nhưng không thấy hiệu quả, ngược lại còn khiến mình xấu đi, tôi nhận ra chế độ này không phù hợp”, Ly chia sẻ.

Tháng 4/2024, Ly quyết định dừng ăn thô và quay lại chế độ ăn uống bình thường.

Từ đó, Ly bắt đầu ăn đầy đủ các nhóm chất, bao gồm thịt, cá, trứng, sữa, hải sản và rau xanh, đồng thời sử dụng lại gạo trắng và các món ăn có lượng ít dầu mỡ.

Sự thay đổi của Ly khiến nhiều người bất ngờ.

Cân nặng của cô dần phục hồi lên khoảng 45-46 kg. Chi phí ăn uống hiện vào khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, thêm 1,5 triệu đồng cho thực phẩm bổ sung.

Dù đã cải thiện chế độ ăn, do đặc thù công việc văn phòng và áp lực, Ly vẫn từng gặp tình trạng mất ngủ và cảm giác cơ thể chưa thực sự khỏe.

Sau khi tìm hiểu, cô bổ sung thêm các vi chất như vitamin D, vitamin C, canxi, magie, omega-3 và kẽm để bù đắp thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian trước đó.

Những thay đổi tích cực dần xuất hiện: da sáng hơn, giảm mụn, không còn tê chân, chu kỳ kinh nguyệt đều và không còn đau bụng. Tình trạng cảm sốt giảm rõ rệt, giấc ngủ cải thiện và mái tóc cũng dày, dài hơn.

“Trước khi theo một phương pháp hay chế độ nào đó, tôi nghĩ luôn phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu”, Ly nói.

Hiện tại, nhan sắc của Ly cũng được nhiều người nhận xét “thăng hạng” rõ rệt. Ngoài việc thay đổi chế độ ăn, cô còn đầu tư niềng răng khoảng 60-70 triệu đồng, mổ mắt cận 30 triệu đồng, đồng thời chú trọng dưỡng da, dưỡng tóc, tự học trang điểm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Nhờ đó, cuộc sống trở nên thoải mái hơn, tinh thần tích cực, không còn áp lực hay căng thẳng, giúp cô cải thiện cả thần thái lẫn sức khỏe từ bên trong.