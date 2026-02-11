Tú bà của tỷ phú ấu dâm đề nghị minh oan cho ông Trump

Ghislaine Maxwell - người đang thụ án 20 năm tù vì buôn bán tình dục trẻ vị thành niên - đề nghị cung cấp thông tin giúp minh oan cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Bill Clinton.

Ghislaine Maxwell là bạn gái cũ và là đồng phạm của trùm ấu dâm Jeffrey Epstein. Vụ bê bối Epstein tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp Mỹ bởi nó đặt ra câu hỏi: Vì sao Epstein, một nhà tài chính có nhiều mối quan hệ quyền lực, lại có thể lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong nhiều năm mà không bị ngăn chặn?

Đề nghị bất thường

Dù cùng xuất hiện trong các hồ sơ liên quan đến Epstein, cả ông Trump và ông Clinton đều lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái.

Ngày 9/2, Maxwell từ chối trả lời các câu hỏi trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ. Trong phiên điều trần trực tuyến từ một nhà tù ở bang Texas, Maxwell viện dẫn Tu chính án thứ Năm của Hiến pháp Mỹ và không cung cấp thêm thông tin để rơi vào thế tự buộc tội mình.

Sau đó, luật sư của Maxwell đã đưa ra đề nghị bất thường nhằm “minh oan” cho ông Trump và ông Clinton, với điều kiện Maxwell được ân xá hoặc giảm án. Luật sư David Oscar Markus nêu ra đề nghị này trong phiên lấy lời khai trực tuyến trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ.

“Cả Tổng thống Trump và cựu Tổng thống Clinton đều vô tội trước mọi cáo buộc. Chỉ riêng bà Maxwell mới có thể giải thích được vì sao, và công chúng có quyền được biết lời giải thích đó”, ông Markus viết thêm trong đăng tải trên mạng xã hội X.

Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell trong hình ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã lên tiếng khuyến cáo Tổng thống Mỹ không nên xem xét việc ân xá hay giảm án cho Maxwell. Giới quan sát cho rằng bất kỳ lời khai nào của Maxwell đưa ra cũng sẽ bị nghi ngờ về độ tin cậy do có động cơ cá nhân.

Nhà Trắng đã nhanh chóng bác bỏ thông tin cho rằng việc khoan hồng cho Maxwell đang được xem xét. Trước đó, hồi tháng 7/2025, Tổng thống Trump nói với CNN rằng ông chưa từng nghĩ tới khả năng ân xá cho Maxwell, dù cũng không loại trừ khả năng này.

“Đó là điều tôi chưa nghĩ tới. Tôi có quyền làm điều đó, nhưng đó là việc tôi chưa nghĩ đến”, ông Trump nói. Tuy nhiên, ông Trump từng nhiều lần sử dụng quyền ân xá bất chấp tranh cãi, nên khả năng ông khoan hồng cho Maxwell cũng chưa thể loại trừ hoàn toàn.

Hiện Tổng thống Trump được cho là đang tìm cách khép lại làn sóng tranh cãi, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ không có thêm vụ truy tố nào liên quan tới Epstein. “Tôi nghĩ đã đến lúc đất nước này cần chuyển sang những vấn đề khác”, ông Trump nói với CNN trong tuần này.

Maxwell là người duy nhất bị kết án do liên quan trực tiếp đến các tội ác của Epstein, dù nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và tài chính từng bị nêu tên trong hồ sơ điều tra tỷ phú ấu dâm. Về phần Epstein, ông ta đã chết trong tù hồi năm 2019, trước khi phải ra hầu tòa vì các cáo buộc buôn bán và xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

Hồ sơ bị bôi đen gây hoài nghi

Cùng ngày 9/2, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ bắt đầu rà soát các phiên bản chưa bị bôi đen của hồ sơ Epstein. Sau quá trình xem xét, Hạ nghị sĩ Thomas Massie và Ro Khanna cho biết họ phát hiện ít nhất 6 cái tên đã bị che giấu không hợp lý, đồng thời để ngỏ khả năng sẽ công bố những cái tên này.

Nhà tài chính Jeffrey Epstein trong hình ảnh trích từ hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi không muốn có sự che đậy, nhưng những gì tôi thấy là rất nhiều cái tên bị che đi, dù họ không phải nạn nhân”, Hạ nghị sĩ Dân chủ Jamie Raskin (bang Maryland) cho hay.

Hạ nghị sĩ Dân chủ James Walkinshaw (bang Virginia) nói rằng ông thấy “nhiều cái tên trong các email liên hệ với Epstein cho thấy những người này có thể đã liên quan đến tội ác, hoặc ít nhất là biết về tội ác của Epstein”. Ông Walkinshaw không hiểu vì sao các thông tin đó lại bị bôi đen “không phù hợp theo quy định”.

Điều này làm nảy sinh những nghi vấn mới xung quanh cách Bộ Tư pháp Mỹ xử lý hồ sơ điều tra Epstein. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Todd Blanche khẳng định bộ này không bảo vệ bất kỳ cá nhân nào trong vụ Epstein. Sau áp lực từ Quốc hội, Bộ Tư pháp Mỹ đã bỏ bôi đen một số cái tên.

Theo quy định, Bộ Tư pháp Mỹ chỉ được phép bôi đen thông tin cá nhân của nạn nhân, hoặc các chi tiết có thể ảnh hưởng đến một cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.

Điều này dự báo một phiên điều trần căng thẳng với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ, dù cố ý hay không, đã không thực hiện đúng tinh thần của Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein được thông qua trong năm ngoái.

Trong khi những lo ngại mới nổi lên về cách Bộ Tư pháp Mỹ xử lý hồ sơ cũng như toàn bộ vụ án, châu Âu lại chứng kiến một làn sóng truy cứu trách nhiệm mạnh mẽ. Sự đối lập càng rõ nét khi châu Âu đang rung chuyển bởi khủng hoảng chính trị liên quan đến Epstein.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt áp lực lớn sau quyết định bổ nhiệm Peter Mandelson - người từng có quan hệ với Epstein - làm Đại sứ Anh tại Mỹ trong năm 2025.

Vua Anh Charles III thậm chí tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cảnh sát trong mọi cuộc điều tra liên quan đến em trai mình, cựu Hoàng tử Andrew, người từng có quan hệ với Epstein.

Tại Na Uy, nhà chức trách đang điều tra một nhà ngoại giao liên quan tới Epstein bị nghi “tham nhũng nghiêm trọng”. Pháp và Ba Lan cũng mở các cuộc điều tra liên quan đến những nhân vật từng có liên hệ với Epstein.

Hạ nghị sĩ Ro Khanna cho rằng sự khác biệt nằm ở cơ chế trách nhiệm: “Ở Anh, chính phủ, hoàng gia đều phải trả lời công chúng. Trong khi đó, tại Mỹ, chúng ta chưa có sự đối diện tương tự”.