Từ 3/9, người dân Hà Nội có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến

Từ ngày 3/9, Hà Nội sẽ triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ bằng hình thức trực tuyến toàn trình đối với một số thủ tục hành chính về đất đai.

Ngày 29/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết từ ngày 3/9, trung tâm sẽ triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ bằng hình thức trực tuyến một phần, toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh.

Trực tuyến toàn trình áp dụng đối với các thủ tục sau: Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.

Công dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, nhận kết quả điện tử và nhận kết quả bản giấy (theo nhu cầu); 100% kết quả bản giấy (nếu có) sẽ được chuyển trả tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

Trực tuyến một phần áp dụng đối với các thủ tục hành chính còn lại. Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời cung cấp hồ sơ giấy đến bất kỳ địa điểm nào của Trung tâm Phục vụ hành chính công để được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ luân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia:

Bước 1: Người dân, doanh nghiệp truy cập Hệ thống Dịch vụ công quốc gia tại đường link: https://dichvucong.gov.vn/.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc tài khoản cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 3: Chọn thẻ “Dịch vụ công trực tuyến”, nhập tên thủ tục tại ô tra cứu và bấm “tìm kiếm”.

Bước 4: Lựa chọn thủ tục, tích ô tỉnh/thành phố, sau đó chọn thành phố Hà Nội và chọn đơn vị thực hiện bằng cách tích vào ô sở, chọn Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc chi nhánh trực thuộc và bấm “đồng ý”.

Bước 5: Lựa chọn trường hợp tương ứng với nhu cầu, bấm “nộp trực tuyến”.

Bước 6: Giao diện chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội. Người dân, doanh nghiệp điền các thông tin được yêu cầu và đính kèm hồ sơ theo thành phần đã được quy định. Sau đó bấm “Lưu và nộp hồ sơ”.

Bước 7: Quy trình đã hoàn tất.

Bước 8: Sau khi nộp trực tuyến, người dân, doanh nghiệp cung cấp bản giấy (đối với trường hợp trực tuyến một phần) tới các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để được tiếp nhận theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội cho rằng, việc thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp minh bạch hóa việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả, ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà có thể xảy ra.