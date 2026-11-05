Từ 2 triệu lên đến 80 triệu euro, Nico Paz khiến châu Âu sửng sốt

Trong màn trình diễn bùng nổ của Como tại Champions League, Nico Paz là một trong những cá nhân nổi bật nhất.

Nico Paz thăng tiến nhanh chóng mùa này. Ảnh: Reuters.

Với 1 bàn và 2 kiến tạo ở trận gặp Lens tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11, Paz được Fotmob chấm đến 9,2 điểm. Con số này chỉ thua mỗi tiền đạo Anastasios Douvikas, người có hat-trick bàn thắng và 1 kiến tạo ở trận này.

Trước cuộc đối đầu này, tiền vệ người Argentina đã có 2 bàn thắng và 3 kiến tạo tại Champions League. Sau trận gặp Lens, Paz nâng tổng số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng lên con số 8.

Thành tích này giúp Paz vượt qua những tên tuổi hàng đầu như Harry Kane, Lamine Yamal và Ousmane Dembele để độc chiếm vị trí dẫn đầu thống kê số lần đóng góp bàn thắng tại Champions League mùa giải năm nay. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với cầu thủ mới 22 tuổi, khi anh chỉ mới thi đấu tại Champions League ở mùa đầu tiên.

Paz rực sáng ở Champions League mùa này. Ảnh: Reuters.

Sự thăng tiến của Paz không chỉ thể hiện qua màn trình diễn trên sân cỏ mà còn được phản ánh rõ nét ở giá trị chuyển nhượng. Theo Transfermarkt, năm 2023, khi còn thi đấu cho đội U19 Real Madrid, tiền vệ này chỉ được định giá khoảng 2 triệu euro.

Tháng 10/2024, Paz rời học viện Real để gia nhập Como, thời điểm giá trị của anh tăng lên 15 triệu euro. Đến mùa hè 2026, đội bóng Italy quyết định mua đứt cầu thủ người Argentina với mức phí khoảng 60 triệu euro, gấp bốn lần định giá trước đó.

Dù vậy, Real vẫn giữ lợi thế nhất định khi cài điều khoản ưu tiên mua lại Paz với mức phí 80 triệu euro trong hợp đồng. Chi tiết này cho thấy đội bóng Hoàng gia chưa muốn đánh mất hoàn toàn quyền kiểm soát tương lai của Paz. Real đánh giá trần phát triển của tài năng người Argentina là rất cao.

Từ một cầu thủ trẻ giàu triển vọng, Paz đang vươn mình thành ngôi sao sáng tại châu Âu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của bóng đá Argentina trong những năm tới.

Quan điểm gây sốt của Varane Phát biểu của Raphael Varane về việc Como cấm đánh đầu ở các cấp độ đào tạo trẻ để bảo vệ sức khỏe cầu thủ nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội tối 25/7.