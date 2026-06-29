Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Từ 1/7, lương bác sĩ cao nhất vượt 20 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp

  • Thứ hai, 29/6/2026 20:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ 1/7, Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7, Nghị định 161/2026/NĐ-CP có hiệu lực, mức lương cơ sở tăng được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo thu nhập của đội ngũ y tế công lập đồng loạt tăng.

Mức tăng 190.000 đồng/tháng (khoảng 8%) là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tại các bệnh viện công lập, tiền lương của bác sĩ được tính theo hệ số gắn với chức danh nghề nghiệp, nhân với mức lương cơ sở.

Với mức mới, bác sĩ hạng III (hệ số 2,34) nhận khoảng 5,92 triệu đồng/tháng, tăng gần 445.000 đồng. Bác sĩ hạng II (hệ số khởi điểm 4,4) hưởng hơn 11,13 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 836.000 đồng.

Bác sĩ hạng I có thu nhập từ 15,69 đến 20,24 triệu đồng/tháng, tăng từ 1,18 đến 1,52 triệu đồng. Mức cao nhất có thể vượt 20 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp.

Không chỉ bác sĩ, y sĩ và nhân viên y tế tuyến cơ sở cũng được hưởng lợi. Y sĩ bậc 1 (hệ số 2,1) nhận khoảng 5,31 triệu đồng/tháng, tăng gần 400.000 đồng; mức cao nhất có thể trên 10 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp.

Từ ngày 15/7, Nghị định 192 về phụ cấp đặc thù y tế có hiệu lực, bổ sung thêm nguồn thu nhập cho nhân viên y tế.

Theo đó, bác sĩ mổ chính, gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng 100.000-560.000 đồng mỗi ca; người phụ mổ, phụ gây mê hưởng 60.000-400.000 đồng; người hỗ trợ ca mổ nhận 40.000-240.000 đồng. Phụ cấp thủ thuật bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật tương ứng.

Cùng với phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực và nguồn thu từ phẫu thuật, thủ thuật cũng như thu nhập tăng thêm tại bệnh viện, thu nhập thực tế của nhiều bác sĩ được dự báo cải thiện đáng kể.

Việc điều chỉnh lương và phụ cấp được kỳ vọng góp phần cải thiện đời sống cán bộ y tế, tạo động lực giữ chân nhân lực, nhất là tại hệ thống y tế công lập và tuyến cơ sở.

Bảng lương y bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1)
Ngạch/BậcHệ sốMức lương đang hưởngMức lương từ 1/7Mức tăng
Bậc 16,214.508.00015.686.0001.178.000
Bậc 26,5615.350.40015.686.0001.246.400
Bậc 36,9216.192.80017.507.6001.314.800
Bậc 47,2817.035.20018.418.4001.383.200
Bậc 57,6417.877.60019.329.2001.451.600
Bậc 6818.720.00020.240.0001.451.600
Bảng lương y bác sĩ chính , y bác sĩ dự phòng chính (Hạng 2)
Ngạch/BậcHệ sốLương hiện nayLương từ 1/7Tăng
Bậc 14,410.296.00011.132.000836.000
Bậc 24,7411.091.60011.992.200900.600
Bậc 35,0811.887.20012.852.400965.200
Bậc 45,4212.682.80013.712.6001.029.800
Bậc 55,7613.478.40014.572.8001.094.400
Bậc 66,114.274.00015.433.0001.159.000
Bậc 76,4415.069.60016.293.2001.223.600
Bậc 86,7815.865.20017.153.4001.288.200

Tiền lương của cán bộ, công chức và lương hưu thay đổi từ ngày 1/7

Từ 1/7, nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp và chính sách xã hội chính thức có hiệu lực.

8 giờ trước

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

Nhiều chính sách tiền lương, phụ cấp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, bảo hiểm; xây dựng... sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

30:1805 hôm qua

Từ 1/7, miễn thuế với tiền lương làm đêm, làm thêm giờ

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, bổ sung một số khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế, như tiền lương làm đêm, làm thêm giờ;...

19:01 27/6/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://anninhthudo.vn/tu-17-luong-bac-sy-cao-nhat-vuot-20-trieu-dongthang-chua-tinh-phu-cap-post657835.antd

Theo An Nhiên/An ninh thủ đô

lương bác sĩ tăng lương lương cơ bản mức lương mới

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý