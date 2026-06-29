Từ 1/7, lương bác sĩ cao nhất vượt 20 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp

Từ 1/7, Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7, Nghị định 161/2026/NĐ-CP có hiệu lực, mức lương cơ sở tăng được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo thu nhập của đội ngũ y tế công lập đồng loạt tăng.

Mức tăng 190.000 đồng/tháng (khoảng 8%) là căn cứ để tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tại các bệnh viện công lập, tiền lương của bác sĩ được tính theo hệ số gắn với chức danh nghề nghiệp, nhân với mức lương cơ sở.

Với mức mới, bác sĩ hạng III (hệ số 2,34) nhận khoảng 5,92 triệu đồng/tháng, tăng gần 445.000 đồng. Bác sĩ hạng II (hệ số khởi điểm 4,4) hưởng hơn 11,13 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 836.000 đồng.

Bác sĩ hạng I có thu nhập từ 15,69 đến 20,24 triệu đồng/tháng, tăng từ 1,18 đến 1,52 triệu đồng. Mức cao nhất có thể vượt 20 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp.

Không chỉ bác sĩ, y sĩ và nhân viên y tế tuyến cơ sở cũng được hưởng lợi. Y sĩ bậc 1 (hệ số 2,1) nhận khoảng 5,31 triệu đồng/tháng, tăng gần 400.000 đồng; mức cao nhất có thể trên 10 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp.

Từ ngày 15/7, Nghị định 192 về phụ cấp đặc thù y tế có hiệu lực, bổ sung thêm nguồn thu nhập cho nhân viên y tế.

Theo đó, bác sĩ mổ chính, gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng 100.000-560.000 đồng mỗi ca; người phụ mổ, phụ gây mê hưởng 60.000-400.000 đồng; người hỗ trợ ca mổ nhận 40.000-240.000 đồng. Phụ cấp thủ thuật bằng 30% mức phụ cấp phẫu thuật tương ứng.

Cùng với phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực và nguồn thu từ phẫu thuật, thủ thuật cũng như thu nhập tăng thêm tại bệnh viện, thu nhập thực tế của nhiều bác sĩ được dự báo cải thiện đáng kể.

Việc điều chỉnh lương và phụ cấp được kỳ vọng góp phần cải thiện đời sống cán bộ y tế, tạo động lực giữ chân nhân lực, nhất là tại hệ thống y tế công lập và tuyến cơ sở.

Bảng lương y bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1)

Ngạch/Bậc Hệ số Mức lương đang hưởng Mức lương từ 1/7 Mức tăng Bậc 1 6,2 14.508.000 15.686.000 1.178.000 Bậc 2 6,56 15.350.400 15.686.000 1.246.400 Bậc 3 6,92 16.192.800 17.507.600 1.314.800 Bậc 4 7,28 17.035.200 18.418.400 1.383.200 Bậc 5 7,64 17.877.600 19.329.200 1.451.600 Bậc 6 8 18.720.000 20.240.000 1.451.600

Bảng lương y bác sĩ chính , y bác sĩ dự phòng chính (Hạng 2)

Ngạch/Bậc Hệ số Lương hiện nay Lương từ 1/7 Tăng Bậc 1 4,4 10.296.000 11.132.000 836.000 Bậc 2 4,74 11.091.600 11.992.200 900.600 Bậc 3 5,08 11.887.200 12.852.400 965.200 Bậc 4 5,42 12.682.800 13.712.600 1.029.800 Bậc 5 5,76 13.478.400 14.572.800 1.094.400 Bậc 6 6,1 14.274.000 15.433.000 1.159.000 Bậc 7 6,44 15.069.600 16.293.200 1.223.600 Bậc 8 6,78 15.865.200 17.153.400 1.288.200