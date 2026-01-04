Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Từ 15/2, quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây

  • Chủ nhật, 4/1/2026 11:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nghị định 342/2025 quy định dạng quảng cáo không cố định không được có biểu tượng tắt giả hoặc khó phân biệt, phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác.

Các mẫu quảng cáo trên mạng phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác. Ảnh: T.L.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 342/2025 quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo, trong đó bao gồm hoạt động quảng cáo trên mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2026.

Nghị định mới yêu cầu không có thời gian chờ tắt quảng cáo đối với quảng cáo không ở vùng cố định dưới dạng hình ảnh tĩnh. Đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video, thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa là 5 giây.

Quảng cáo không ở vùng cố định được xác định là quảng cáo hiển thị tại vị trí, thời điểm không cố định trên giao diện dịch vụ trực tuyến, che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính và làm gián đoạn việc tiếp cận thông tin của người sử dụng.

Nghị định cũng quy định dạng quảng cáo này không được có biểu tượng tắt giả hoặc khó phân biệt, phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác.

Bên cạnh đó, các quảng cáo trực tuyến phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, người phát hành quảng cáo phải có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật chậm nhất 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet cũng có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Shopee và TikTok Shop quá khác biệt

Shopee và TikTok Shop tiếp tục dẫn dắt thị trường khi khoảng cách thị phần ngày càng thu hẹp. Riêng 2 sàn này hiện chiếm đến 98% thị phần doanh số thương mại điện tử tại Việt Nam.

18:19 30/12/2025

Dịch vụ gọi xe tải điện mới ra mắt của Xanh SM có gì?

Xanh SM vừa mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ khi đưa dịch vụ xe tải điện nội đô lên nền tảng. Giá khởi điểm từ 110.000 đồng/chuyến, sử dụng dòng xe điện VinFast EC Van.

15:42 28/12/2025

'An ninh tài chính số đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia'

Theo các chuyên gia, hệ thống tài chính - ngân hàng trong kỷ nguyên số vừa là động lực tăng trưởng kinh tế, vừa là “mục tiêu tấn công thường xuyên” của tội phạm công nghệ cao.

18:48 23/12/2025

Minh Khánh

Xuat nhap khau Viet Nam lan dau vuot 900 ty USD hinh anh

Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 900 tỷ USD

1 giờ trước 11:05 4/1/2026

0

Với kim ngạch dự kiến đạt 900 tỷ USD và duy trì xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp, Việt Nam không chỉ phá vỡ mọi kỷ lục mà còn khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

