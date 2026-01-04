Từ 15/2, quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây

Nghị định 342/2025 quy định dạng quảng cáo không cố định không được có biểu tượng tắt giả hoặc khó phân biệt, phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác.

Các mẫu quảng cáo trên mạng phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác. Ảnh: T.L.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 342/2025 quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo, trong đó bao gồm hoạt động quảng cáo trên mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2026.

Nghị định mới yêu cầu không có thời gian chờ tắt quảng cáo đối với quảng cáo không ở vùng cố định dưới dạng hình ảnh tĩnh. Đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video, thời gian chờ tắt quảng cáo tối đa là 5 giây.

Quảng cáo không ở vùng cố định được xác định là quảng cáo hiển thị tại vị trí, thời điểm không cố định trên giao diện dịch vụ trực tuyến, che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính và làm gián đoạn việc tiếp cận thông tin của người sử dụng.

Nghị định cũng quy định dạng quảng cáo này không được có biểu tượng tắt giả hoặc khó phân biệt, phải đảm bảo người xem có thể tắt chỉ với một lần tương tác.

Bên cạnh đó, các quảng cáo trực tuyến phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp tục xem quảng cáo không phù hợp.

Người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, người phát hành quảng cáo phải có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật chậm nhất 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet cũng có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.