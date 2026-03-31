Từ 1/4: Vợ chồng TP.HCM thu nhập dưới 50 triệu được mua nhà ở xã hội

TP.HCM vừa ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội, quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/4.

Nếu có từ 3 người phụ thuộc trở lên, vợ chồng có tổng thu nhập không vượt quá 54 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội.

Theo quyết định, các đối tượng áp dụng được quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn TP.HCM là 1,25 để xác định mức thu nhập tối đa được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Cụ thể, người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng; người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận dưới 37,5 triệu đồng.

Đối với trường hợp đã kết hôn, người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng.

Đối với các trường hợp có từ 3 người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình tại TP.HCM, hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35.

Theo đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 27 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên dưới 40,5 triệu đồng/tháng. Đối với trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt 54 triệu đồng/tháng. Những trường hợp này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ 2 phòng ngủ trở lên (nếu có).

UBND TP.HCM giao chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng điều kiện theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ đảm nhận 100.000 căn, khu vực Bình Dương trước đây là 86.900 căn, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 12.500 căn.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng giao, với 17.902/18.143 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch.

Sang giai đoạn 2026-2030, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội. Cụ thể, năm 2026 phải hoàn thành 28.500 căn, năm 2027 là 38.157 căn và giai đoạn 2028-2030 khoảng 38.200 căn mỗi năm.

Đến nay, TP.HCM mới chỉ có 13 dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô khoảng 11.000 căn và khả năng hoàn thành trong năm nay khoảng 2.100 căn.

Để đạt được mục tiêu, TP.HCM đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội ngay từ đầu năm nay với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Trước ngày 30/6, TP.HCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn, góp phần đưa vào sử dụng khoảng 36.400 căn trong giai đoạn 2026-2027.