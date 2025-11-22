TT Zelensky: Ukraine đang đối mặt với thời khắc khó khăn nhất

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này phải chuẩn bị cho một lựa chọn sống còn giữa việc chấp nhận kế hoạch hòa bình 28 điểm, hoặc có nguy cơ mất đi sự ủng hộ chủ chốt của Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trước đó, hãng Reuters đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ cắt đứt viện trợ tình báo và quân sự cho Ukraine nếu Kyiv từ chối kế hoạch hòa bình.

Trong bài phát biểu qua video gửi người dân Ukraine hôm 21/11, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang trải qua "một trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử".

Ông nói rằng việc không chấp nhận “kế hoạch 28 điểm khó khăn" có thể sẽ dẫn đến "mùa đông thử thách nhất" cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022.

Trước đó, Kyiv xác nhận đã nhận được kế hoạch hòa bình mới từ Washington. Theo bản dự thảo bị rò rỉ, lộ trình này bao gồm 28 điểm, trong đó bao gồm yêu cầu Ukraine rút khỏi khu vực Donbass, giảm quy mô quân đội và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đổi lại, Ukraine có thể sẽ được phương Tây đảm bảo an ninh.

Ông Zelensky cho biết, Kyiv sẽ làm việc "bình tĩnh, nhanh chóng" với Washington và các nước châu Âu để đảm bảo "lợi ích quốc gia của Ukraine được bảo vệ”.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẽ đưa ra những "phương án thay thế", đồng thời cố gắng tránh gây hiểu lầm rằng ông "không muốn hòa bình".

Tổng thống Zelensky cũng nhắc đến cuộc điện đàm gần đây nhất của ông với một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), bày tỏ sự tin tưởng rằng "Châu Âu sẽ sát cánh cùng chúng ta". Ông còn tuyên bố Ukraine "hiện là lá chắn duy nhất" bảo vệ châu Âu khỏi Nga.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã liên tục tiến công ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, đạt được những thành tựu đáng kể. Ngược lại, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Ông Zelensky không trực tiếp thừa nhận điều này trong bài phát biểu gần đây nhất, nhưng ông nói rằng mặc dù người Ukraine "làm bằng thép nhưng bất kỳ kim loại nào", thì cuối cùng cũng có thể bị bẻ gãy dưới áp lực.