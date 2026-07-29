TT Zelensky tiết lộ 'cuộc gặp kín hiệu quả' với TT Trump tại Nhà Trắng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine, tại Washington, D.C., ngày 19/8/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một cuộc gặp hiệu quả với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 28/7, đồng thời xác nhận hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các thỏa thuận cấp phép liên quan đến hệ thống Patriot cũng như những cách thức nhằm đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ về cuộc gặp kín này, đồng thời cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hợp tác liên tục giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng gửi lời chia buồn trước sự qua đời của Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, người mà ông gọi là "một người bạn đích thực của Ukraine”.

Ông Zelensky nói: "Các nhóm của chúng tôi sẽ phối hợp để thống nhất những chi tiết trong quá trình trao đổi tiếp theo giữa hai bên”, và nhấn mạnh rằng ông "biết ơn Mỹ vì sự ủng hộ mạnh mẽ”.

Tổng thống Zelensky xác nhận rằng các thỏa thuận cấp phép được thảo luận với Tổng thống Trump sẽ cho phép Ukraine hoặc các đồng minh sản xuất trong nước các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Đây là loại vũ khí mà Ukraine nhiều lần xác định là một trong những nhu cầu cấp bách nhất trên chiến trường trong bối cảnh nguồn dự trữ đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết hai bên đã trao đổi về "một số ý tưởng khác có thể giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine", nhưng không tiết lộ chi tiết.

Theo báo The Kyiv Post tối 28/7, cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa hai tổng thống diễn ra sau khi họ gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 7–8/7.

Tại hội nghị này, Tổng thống Trump lần đầu tiên phát tín hiệu rằng Washington sẽ cấp phép để Ukraine tự sản xuất các hệ thống phòng không Patriot.

Cũng trong cuộc gặp đó, Tổng thống Trump cũng ca ngợi Tổng thống Zelensky đã "làm một công việc đáng kinh ngạc", cho thấy sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của ông đối với Tổng thống Zelensky và Ukraine.

Do đánh giá cao những kết quả mà Ukraine đạt được trên chiến trường, chính quyền Trump cũng xác nhận đang thảo luận về khả năng cho phép Kyiv tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Đối với Ukraine, PAC-3 hiện là loại vũ khí duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander-M của Liên bang Nga, loại tên lửa mang đầu đạn nặng khoảng 500 kg có sức công phá mạnh

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết công tác chuẩn bị để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 cho Ukraine có thể bắt đầu trong vòng vài tuần tới, trong đó Ba Lan sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ cần thiết. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất dự kiến sẽ được đặt tại Đức.

Ngày 20/7, tập đoàn Lockheed Martin đã giới thiệu phiên bản tên lửa đánh chặn Patriot mới mang tên PAC-3 ACE, có chi phí sản xuất chỉ bằng chưa đến một nửa so với phiên bản PAC-3 MSE, nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang tăng mạnh đối với các hệ thống phòng thủ trước các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa.

Sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Trump tại Ankara, ngày 23/7, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã sẵn sàng hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot với Raytheon, tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ và là một trong những nhà sản xuất thiết bị quân sự lớn nhất thế giới.

Trong khi số lượng hệ thống Patriot vẫn rất khan hiếm, Liên bang Nga được cho là đã vượt mức sản lượng tên lửa đạn đạo dự kiến trong cả một tháng chỉ trong 19 ngày đầu tháng 7, đồng thời đã sử dụng ít nhất hai phần ba kế hoạch sản xuất hằng năm đối với tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon.