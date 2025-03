TT Trump và quan chức Nhà Trắng phát ngôn mâu thuẫn về vụ Signalgate

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng cấp dưới đang đưa ra những lời giải thích khác nhau, đôi khi còn mâu thuẫn, sau vụ chia sẻ thông tin quân sự nhạy cảm trong ứng dụng nhắn tin thương mại.

Ngày 24/3, Tổng biên tập The Atlantic Jeffrey Goldberg tiết lộ ông vô tình được đưa vào nhóm chat toàn nhân vật cấp cao trong chính quyền Mỹ. Đáng chú ý, họ đang bàn luận về kế hoạch tấn công vào nhóm Houthi tại Yemen. Kể từ đó, New York Times nhận định những cá nhân liên quan đưa ra một loạt lời giải thích khác nhau, đôi khi mâu thuẫn và không hợp lý, về sự việc và lý do họ liên tục phủ nhận tính nghiêm trọng.

Nhìn chung, các tuyên bố phần lớn né tránh hoặc tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi thực tế: Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã dùng Signal - ứng dụng thương mại không được bảo mật - để chia sẻ các thông tin nhạy cảm liên quan tới một đợt tấn công quân sự đặc biệt.

Tổng thống Donald Trump: “Một cuộc săn phù thủy”

Hôm 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phản ứng xung quanh bài báo của The Atlantic “hoàn toàn là cuộc săn phù thủy”, đồng thời ám chỉ sai sót thuộc về Signal và đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã không tấn công Houthi trong thời gian tại vị.

“Tôi nghĩ Signal đã bị lỗi”, ông nói, sau khi phàn nàn “Joe Biden đáng lẽ phải thực hiện đợt tấn công này vào Yemen. Ông ấy đã không làm vậy, gieo rắc cho thế giới rất nhiều thiệt hại và vấn đề”. Trên thực tế, chính quyền ông Biden đã dẫn đầu các quốc gia đồng minh cùng tấn công vào một số địa điểm của Houthi tại Yemen vào năm 2024.

Ông Trump nhấn mạnh các thành viên trong nhóm không chia sẻ thông tin mật nào, và việc các thành viên chính phủ dùng Signal để bàn luận công việc là chuyện thường xảy ra.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích ông Goldberg và The Atlantic. “Gã đó tồi lắm”, vị tổng thống nhắc tới tổng biên tập The Atlantic. “The Atlantic là một tạp chí thất bại, làm ăn rất tệ. Không ai quan tâm tới chuyện này”.

Tổng thống và bộ trưởng quốc phòng có quyền khẳng định thông tin đã được giải mật. Song, các cựu quan chức an ninh không cho rằng những gì ông Hegseth chia sẻ trước cuộc tấn công ngày 15/3 không phải thông tin mật, do liên quan tới tính mạng con người.

Ông Trump và cấp dưới liên tục khẳng định vụ việc bị nghiêm trọng hóa vấn đề. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Pete Hegseth: “Không phải kế hoạch chiến tranh”

“Không có tên. Không có mục tiêu. Không có địa điểm. Không có đơn vị. Không có tuyến đường. Không có nguồn tin. Không có phương pháp. Và không có thông tin mật”, ông Hegseth viết trên X. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc của mình, trong khi giới truyền thông làm những gì họ giỏi nhất: Tung tin đồn thất thiệt”.

Với hy vọng làm mất uy tín của The Atlantic, Nhà Trắng nhấn mạnh thông tin chia sẻ trên Signal không phải “kế hoạch chiến tranh”, như tiêu đề bài báo ban đầu gọi, mà là “kế hoạch tấn công”.

Theo các tin nhắn do The Atlantic công bố, ông Hegseth đề cập tới mốc thời gian và các chi tiết bí mật khác, vài giờ trước khi cuộc tấn công bắt đầu. Kết quả có thể đảo lộn nếu thông tin rơi vào tay đối thủ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz: “Tôi chưa từng nhắn tin với ông Goldberg”

Trên Fox News, ông Waltz công kích ông Goldberg, ám chỉ vị tổng biên tập có thể đã cố tình tìm cách chèn số điện thoại vào danh bạ của ông. Ông Goldberg khẳng định mình vô tình bị thêm vào nhóm chat Signal bởi chính ông Waltz.

Mặc dù “không phải người theo thuyết âm mưu”, ông Waltz tỏ ra nghi ngờ về cách ông Goldberg, “bằng cách nào đó, xuất hiện trong danh bạ rồi bị kéo vào nhóm này”.

“Bạn đã bao giờ gặp trường hợp điện thoại hiển thị tên của một người song thực chất số điện thoại lại là của người khác chưa?”, ông Waltz nhấn mạnh, cho biết đang tìm hiểu liệu nhà báo này bị thêm vào nhóm có chủ đích hay thông qua “một phương thức kỹ thuật nào đó”.

Người dẫn chương trình Laura Ingraham bối rối trước những lập luận của ông Waltz và hỏi liệu có nhân viên nào vô tình thêm số điện thoại lạ vào nhóm không. Trước đó, ông Trump nói cấp dưới của ông Waltz đã mắc lỗi. Tuy nhiên, ông Waltz khẳng định “không có nhân viên nào chịu trách nhiệm”.

“Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, tôi là người tạo nhóm”, ông nói, nhấn mạnh mình chưa bao giờ nhắn tin với ông Goldberg và tỷ phú Elon Musk đang nhờ “những chuyên gia công nghệ hàng đầu” điều tra vụ việc.

Giám đốc Tình báo Tulsi Gabbard: Tôi không trực tiếp liên quan

Trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 26/3, bà Gabbard cho biết mình không chia sẻ hay thảo luận bất cứ chi tiết nào liên quan đến kế hoạch tấn công.

Theo các tin nhắn công bố trên The Atlantic, bà Gabbard tham gia nhóm chat ngay từ đầu và chỉ định ông Joe Kent làm đại diện điều phối các cuộc họp. Ông Kent từng là trợ lý cấp cao của bà trong lúc chờ Thượng viện xác nhận làm lãnh đạo Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia.

Sau đó, bà không nhắn thêm gì cho đến cuối cuộc trò chuyện, viết "Làm tốt lắm, hiệu quả tuyệt vời!" sau cuộc không kích.

Bà Gabbard cho biết mình không chia sẻ hay thảo luận bất cứ chi tiết nào liên quan đến kế hoạch tấn công. Ảnh: New York Times.

Giám đốc CIA John Ratcliffe: Tôi không làm gì sai

Ông Ratcliffe phẫn nộ về cách The Atlantic mô tả một số thông tin ông gửi trên nhóm chat. “Những tin nhắn được tiết lộ hôm nay cho thấy tôi không truyền thông tin mật”, ông Ratcliffe nói với Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Ông cáo buộc ông Goldberg viết sai một chi tiết về vai trò của ông trong nhóm chat. “Goldberg ám chỉ tôi tiết lộ tên một điệp viên CIA trong cuộc trò chuyện trên Signal. Trên thực tế, tôi nhắc tới chánh văn phòng CIA, người hoạt động công khai. Cách viết vậy cố ý gây hiểu nhầm”, ông Ratcliffe kết luận.

Trong bài viết gốc, ông Goldberg không gọi người này là điệp viên mật, mà là "sĩ quan tình báo tích cực". Trong bài viết thứ hai công bố các tin nhắn, ông Goldberg cho biết CIA đã yêu cầu để tên ẩn danh, nên The Atlantic đã ẩn đi.

Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff: Tôi không cầm điện thoại

5 biểu tượng cảm xúc - hai bàn tay cầu nguyện, tay gồng cơ bắp và hai lá cờ Mỹ - là đóng góp duy nhất của ông Witkoff trong nhóm chat. Wall Street Journal đưa tin ông Witkoff đang ở Nga vào thời điểm nhóm chat bàn luận kế hoạch tấn công Houthi.

Ông Witkoff xác nhận đang ở Moscow vào thời điểm đó. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông phủ nhận cầm theo điện thoại cá nhân, cho hay mình chỉ mang “một chiếc điện thoại bảo mật do chính phủ cấp cho những trường hợp đặc biệt khi đi đến những khu vực có khả năng xâm phạm thiết bị”.

Ngoại trưởng Marco Rubio: Vụ việc là một sai lầm lớn

Ông Rubio cho biết rõ ràng có người đã phạm "sai lầm lớn" khi đưa một nhà báo vào nhóm chat trên Signal. "Tôi cho rằng cần có những cải cách và thay đổi” sau sự cố này, ông nói thêm.

Mặc khác, ông nhắc lại tuyên bố nhóm chat không đề cập tới kế hoạch chiến tranh nào và mọi lo ngại đang bị thổi phồng quá mức. Theo ngoại trưởng Mỹ, nhóm chat lập ra nhằm thông báo cho các trợ lý của tổng thống về hoạt động để họ trao đổi với những người đồng cấp ở các quốc gia khác về cuộc không kích.