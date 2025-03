Chính quyền TT Trump cuống cuồng dọn dẹp hậu quả vụ rò rỉ tin nhắn mật

Chính quyền ông Trump đang vật lộn tìm cách ngăn chặn hậu quả lan rộng sau vụ một nhà báo vô tình được thêm vào nhóm trò chuyện về kế hoạch quân sự có toàn nhân vật cấp cao Nhà Trắng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard trong phiên điều trần hôm 25/3. Ảnh: Reuters.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe đã trình diện trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 25/3, Reuters đưa tin. Hai người có mặt trong nhóm chat "Houthi PC small group" khẳng định không ai chia sẻ tài liệu mật trên ứng dụng Signal, một ứng dụng nhắn tin thương mại được mã hóa.

Tuy nhiên, nhiều thượng nghị sĩ từ đảng Dân chủ tỏ ra hoài nghi. Họ dẫn chứng Tổng biên tập tờ Atlantic Jeffrey Goldberg - người vô tình được thêm vào nhóm chat - cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gửi thông tin chi tiết về kế hoạch tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen, "gồm thông tin về mục tiêu, vũ khí và trình tự tấn công mà Mỹ sẽ triển khai".

Ủy ban cho biết họ đã lên kế hoạch kiểm tra nội dung cuộc trò chuyện, và cả bà Gabbard và ông Ratcliffe đã đồng ý. Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho rằng Ủy ban Quân vụ Thượng viện sẽ xem xét việc các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump dùng Signal.

"Thật khó tin thông tin về mục tiêu, thời điểm và vũ khí lại không được bảo mật", Thượng nghị sĩ Angus King chia sẻ tại phiên điều trần.

Hai vị lãnh đạo sẽ bị chất vấn thêm vào ngày 26/3 khi Hạ viện tổ chức phiên điều trần thường niên "Các mối đe dọa trên toàn thế giới", khi đảng Dân chủ có kế hoạch thảo luận về sự cố trên Signal.

"Vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng"

Sự cố lộ nhóm chat khiến nhiều chuyên gia về an ninh quốc gia phẫn nộ và hoài nghi, trong khi đảng Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa kêu gọi điều tra vụ "vi phạm an ninh nghiêm trọng".

"Cần có người từ chức, bắt đầu từ cố vấn an ninh quốc gia và bộ trưởng Quốc phòng", Thượng nghị sĩ Ron Wyden từ đảng Dân chủ cho biết tại phiên điều trần.

Tuy nhiên, ông Trump lên tiếng bênh vực cấp dưới khi được hỏi về vụ việc trong một sự kiện tại Nhà Trắng hôm 25/3. Michael Waltz - Cố vấn An ninh Quốc gia, người vô tình thêm ông Goldberg vào nhóm chat Signal - cũng có mặt tại sự kiện.

Michael Waltz - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - tuyên bố chịu trách nhiệm hoàn toàn trong vụ lộ nhóm chat trên Signal. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cho biết sẽ xem xét việc sử dụng Signal. Mặc dù cho rằng ông Waltz không cần xin lỗi, vị tổng thống nói nhóm ông Waltz có khả năng không dùng Signal trong tương lai gần. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, ông Trump chỉ ra cấp dưới của ông Walz mới là người thêm tổng biên tập Atlantic vào nhóm.

Về phần mình, ông Waltz cho biết bản thân "chịu hoàn toàn trách nhiệm" trong vụ việc vì là người tạo nhóm chat, nhưng nhấn mạnh không chia sẻ thông tin mật. Ông thừa nhận mọi chuyện "đáng xấu hổ" và chính quyền sẽ "đi đến tận cùng" tìm hiểu những gì sai trái. Ông cũng không lưu số ông Goldberg trong điện thoại nên không rõ vì sao nhà báo này lại xuất hiện trong nhóm chat.

Thượng nghị sĩ Jon Ossoff khá bực bội sau khi ông Ratcliffe liên tục đáp "Tôi không nhớ" khi nhắc tới nội dung trong nhóm chat.

"Giám đốc Ratcliffe, chắc chắn ông đã chuẩn bị cho phiên điều trần hôm nay", ông Ossoff nói. "Ông là một phần của nhóm cấp cao trong chính phủ Mỹ và vụ vi phạm thông tin nhạy cảm cần được công khai rộng rãi".

Còn bà Gabbard liên tục chuyển câu hỏi về phía ông Hesberg và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Một số đảng viên Cộng hòa cũng muốn biết thêm. Thượng nghị sĩ Todd Young chia sẻ: "Có vẻ một số câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ".

Một cựu quan chức Mỹ cho hay thông tin chi tiết về hoạt động quân sự thường được bảo mật và lưu trữ trên một mạng riêng, và chỉ một số nhân vật trong Lầu Năm Góc nắm được. Thông tin nhạy cảm không được phép chia sẻ trên các ứng dụng điện thoại di động thương mại. Ngoài ra, khả năng xóa các cuộc trò chuyện của Signal sẽ vi phạm luật quản lý và lưu giữ hồ sơ của chính phủ.

"Đây là ví dụ về hành vi cẩu thả, bất cẩn của chính quyền, đặc biệt là với thông tin bảo mật", Thượng nghị sĩ Mark Warner chỉ trích.

Đánh lạc hướng và từ chối thừa nhận

Trong nhóm chat có 18 người, như Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Cố vấn An ninh Nội địa Stephen Miller và Đặc phái viên Steve Witkoff.

Bà Gabbard cho hay đang đi công tác nước ngoài suốt khoảng thời gian mọi người trong nhóm bàn luận, song từ chối tiết lộ có dùng điện thoại riêng hay không.

Trong khi đó, Nhà Trắng tìm cách giảm nhẹ sự nghiêm trọng của vấn đề. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cáo buộc ông Goldberg "giật gân" mọi chuyện trong một bài đăng trên X, còn Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung gọi mối lo ngại khi đưa nhầm một nhà báo vào nhóm chat về kế hoạch quân sự là "giả tạo".

Trong khi đó, ông Hegseth chỉ trích tổng biên tập Atlantic khi nói ông Goldberg "làm nghề phát tán tin đồn thất thiệt. "Không ai nhắn tin về kế hoạch tấn công", vị bộ trưởng nói thêm sau khi hạ cánh xuống Hawaii hôm 24/3. Ông không làm rõ lý do dùng Signal để thảo luận về hoạt động nhạy cảm cũng như sau cùng "số phận" ông Goldberg trong nhóm chat ra sao.

Đáp lại, ông Goldberg gọi những bình luận này là "lời nói dối".

Vẫn chưa rõ lý do các quan chức lại dùng Signal thay vì các kênh được thiết kế đặc biệt.

Signal có "danh tiếng tuyệt vời và được cộng đồng an ninh sử dụng rộng rãi", Rocky Cole - sở hữu công ty an ninh mạng iVerify - cho biết. "Rủi ro khi thảo luận thông tin an ninh quốc gia cực kỳ nhạy cảm trên Signal không phải do Signal không an toàn. Nếu điện thoại bị hack, tất cả tin nhắn Signal trên thiết bị đó sẽ bị rò rỉ".

Hạ nghị sĩ Don Bacon thuộc đảng Cộng hòa từ Ủy ban Quân vụ Hạ viện cho rằng ông Hegseth cần chịu trách nhiệm về vụ việc khi có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng binh lính Mỹ. "Họ nên trung thực và thừa nhận mọi chuyện", ông nói.