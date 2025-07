TT Trump thông báo tin vui cho Thái Lan, Campuchia sau ngừng bắn

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: “Tôi vừa nói chuyện với quyền Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia. Tôi vui mừng thông báo rằng, sau động thái can dự của Tổng thống Donald J. Trump, cả hai nước đã đạt được ngừng bắn và hòa bình. Xin chúc mừng tất cả!”.

“Tôi đã chỉ đạo đội ngũ thương mại của mình khởi động lại các cuộc đàm phán về thương mại”, ông nhấn mạnh.

Hiện nay, Campuchia và Thái Lan đang bị Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp mức thuế 36% lên hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ nếu không đạt được thỏa thuận thương mại vào trước hạn chót 1/8 sắp tới. Thời gian qua, hai nước này cũng đang nỗ lực trong việc thúc đẩy đàm phán và đưa ra các đề xuất phù hợp nhằm tránh các mức thuế cao "ngất ngưởng" từ phía Washington.

Tuy nhiên vào ngày 26/7, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Washington sẽ không tiếp tục các thỏa thuận thương mại nếu đụng độ tại biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn còn tiếp diễn.

Trong một động thái liên quan, theo hãng tin Reuters, cùng ngày 28/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã lên tiếng sau khi Campuchia và Thái Lan đạt được lệnh ngừng bắn.

Trong một tuyên bố được phát đi sau cuộc họp ba bên đặc biệt tại Putrajaya của Malaysia vào chiều cùng ngày giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Anwar Ibrahim, ông Rubio cho biết: "Mỹ hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan được công bố hôm nay (28/7) tại Kuala Lumpur".

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thực hiện đúng cam kết của mình", ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Trong khi đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham cũng thông báo ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nước láng giềng Campuchia. Phát biểu với các phóng viên tại Bangkok sau khi trở về từ Malaysia, ông nói rằng các cuộc đàm phán về thuế quan với Mỹ sẽ được tiếp tục.

Theo tờ Nation (Thái Lan), quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai cũng khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Campuchia là thành quả của sự phối hợp quốc tế rộng rãi, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ, Trung Quốc và ASEAN. Ông cho biết tất cả các bên đều chia sẻ một mục tiêu chung: chấm dứt tình trạng bạo lực đã gây thương vong cho dân thường.

Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng đã bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Anwar vì vai trò trung gian, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong thúc đẩy đối thoại.

Trước đó chỉ ít giờ, Chính phủ Malaysia, Campuchia và Thái Lan đã ra tuyên bố chung, trong đó đề cập đến lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện từ 0h giờ ngày 29/7.

Cuộc họp đặc biệt giữa Thái Lan và Campuchia bắt đầu lúc 15h15, ngày 28/7 tại dinh thự Seri Perdana của Thủ tướng Malaysia, có cả sự góp mặt của Đại sứ Mỹ tại Malaysia Edgard Kagan (trong vai trò đồng triệu tập cuôc họp với nước chủ nhà Malaysia) và Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Âu Dương Ngọc Tĩnh (Ouyang Yujing, trong vai trò quan sát viên).

Cuộc họp diễn ra sau 5 ngày bùng phát xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear khiến nhiều binh sĩ của hai bên thương vong và hàng chục nghìn dân thường phải sơ tán.

Nghệ thuật đàm phán của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.