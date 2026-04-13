TT Trump sẽ tiếp tục không kích Iran

Tổng thống Trump và các trợ lý đang cân nhắc việc không kích có giới hạn nhắm vào Iran song song với việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ sẽ lập tức phong tỏa eo Hormuz và chặn tàu từng trả phí cho Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói Mỹ làm đàm phán thất bại vì không tạo được niềm tin.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận đàm phán đổ vỡ dù đã đưa “đề xuất cuối cùng”.

Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu tàu quân sự đi qua Hormuz.

Quân đội Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ sẽ triển khai kế hoạch phong tỏa tuyến hàng hải ra vào các cảng Iran từ thứ Hai (13/4).

Chiến dịch phong tỏa các cảng Iran sẽ bắt đầu lúc 10h sáng 13/4 (giờ miền Đông Mỹ tức 21h giờ Hà Nội).

Giá dầu vượt mốc 100 USD khi Hải quân Mỹ chuẩn bị phong tỏa các cảng Iran.

Giá dầu Brent tăng khoảng 8%, lên quanh 102 USD /thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng tăng 8%, lên khoảng 104 USD /thùng.

Giá xăng ở Mỹ năm 2026 so sánh với 3 năm trở lại đây. Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức 4,12 USD /gallon, giảm 0,01 USD so với hôm qua và tăng 0,93 USD so với cùng kỳ năm trước. Đồ họa: AA

“Chúng tôi sẽ không để Iran kiếm tiền từ việc bán dầu cho những nước họ thích… Sẽ là tất cả hoặc không có gì”, ông Trump nói trên Fox News.

Kế hoạch này có thể khiến người Mỹ chịu áp lực chi phí lớn hơn, khi giá xăng trung bình đã lên 4,12 USD /gallon, tăng 38% so với đầu cuộc chiến.

Iran bác bỏ đe dọa phong tỏa từ Mỹ.

Tư lệnh hải quân Shahram Irani gọi các tuyên bố của ông Trump là “đáng cười”, khẳng định Iran đang theo dõi mọi động thái quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tư lệnh lực lượng Quds Esmail Qaani tuyên bố Mỹ và Israel sẽ bị đẩy khỏi khu vực “mà không đạt được gì”.

Ông Mohsen Rezaei nói Iran “không phải nơi có thể bị phong tỏa bằng vài dòng tweet hay kế hoạch tưởng tượng”, và cho rằng Mỹ “sẽ thất bại”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo người Mỹ: “Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại”.

“Với cái gọi là ‘phong tỏa’, sớm thôi các bạn sẽ phải nhớ về thời xăng 4- 5 USD /gallon”, ông viết trên X.

Các nước Vùng Vịnh tìm đường vòng khi Hormuz gần như tê liệt

Iran phủ nhận việc có tàu quân sự Mỹ đi qua eo Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả nếu bất kỳ tàu quân sự nào tìm cách vượt qua tuyến đường này.

Với các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), đây là tín hiệu đáng lo, khi cả Washington lẫn Tehran đều phát đi những cảnh báo cứng rắn, trong khi xuất khẩu dầu qua Hormuz là trụ cột kinh tế của khu vực.

Tàu chở dầu và chở hàng bị hạn chế đi qua eo biển Hormuz khiến các quốc gia Vùng Vịnh "đứng ngồi không yên". Ảnh: Reuters

Dữ liệu trong 24 giờ qua cho thấy lưu lượng qua eo biển giảm mạnh. Trong ngày 11/4 chỉ có ba tàu đi qua, gồm hai tàu treo cờ Trung Quốc và một tàu treo cờ Liberia. Trước chiến sự, mỗi ngày có ít nhất 100 tàu qua lại. Mỗi tàu đi qua Hormuz hôm 11/4 chở khoảng 2 triệu thùng dầu, con số rất nhỏ so với lưu lượng bình thường.

Trong ngày 12/4, có hai tàu cố gắng vượt eo Hormuz nhưng phải quay đầu. Nguyên nhân chưa rõ, nhưng việc không thể hoàn tất hành trình cho thấy rủi ro đang tăng cao.

Trước tình hình này, các nước GCC không đứng yên chờ đợi.

Qatar thông báo dỡ bỏ các hạn chế hàng hải. Saudi Arabia cho biết đã khôi phục hoàn toàn công suất tuyến ống Đông - Tây, từng bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran.

Khi hoạt động tối đa, tuyến ống này có thể vận chuyển tới 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, hoàn toàn tránh được eo Hormuz. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng chuẩn bị đưa mỏ dầu Manifa ở phía đông nam vào khai thác, với công suất bổ sung khoảng 300.000 thùng/ngày.

Nội bộ Mỹ “lệch nhịp” về phong tỏa Hormuz

Sau khi đàm phán hòa bình không đạt kết quả, chính quyền của Tổng thống Trump nhanh chóng chuyển sang thông điệp về một lệnh phong tỏa hải quân, nhưng cách ông Trump công bố lại khác với những gì Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra sau đó.

Theo NYT, ông Trump nói lệnh phong tỏa sẽ nhắm vào mọi tàu thuyền ra vào eo Hormuz. Trong khi đó, CENTCOM cho biết chỉ áp dụng với tàu đi đến hoặc rời các cảng Iran, còn tàu quốc tế không liên quan đến Iran vẫn được tự do qua lại.

Điều này lại khác thêm một bước so với tuyên bố trước đó của ông Trump, khi ông nói Hải quân Mỹ sẽ chặn bất kỳ tàu nào trên vùng biển quốc tế từng trả phí cho Iran để đi qua eo Hormuz. “Không ai trả phí trái phép mà có thể đi lại an toàn trên biển”, ông nói. Tuy nhiên, chi tiết về khoản phí này hoàn toàn không được CENTCOM đề cập.

CENTCOM cho biết lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 14h GMT ngày thứ Hai, trong khi ông Trump trước đó nói sẽ triển khai ngay lập tức.

Những khác biệt này làm dấy lên hàng loạt câu hỏi. Các chuyên gia lưu ý Mỹ có thể phải giải trình về cơ sở pháp lý của hành động này, bởi chưa rõ Washington có quyền phong tỏa tàu thương mại quốc tế trên vùng biển quốc tế hay không.

Iran: Mỹ liên tục thay đổi điều kiện khiến đàm phán đổ vỡ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói “chủ nghĩa tối đa” và việc “liên tục thay đổi điều kiện” từ phía Mỹ đã khiến đàm phán đổ vỡ.

Trong bài đăng trên X sau khi trở về từ Islamabad, ông cho biết đây là vòng tiếp xúc căng thẳng nhất giữa hai nước trong 47 năm và Iran đã tham gia với thiện chí nhằm chấm dứt xung đột.

Ông nói các cuộc thảo luận đã tiến rất gần tới một bản ghi nhớ.

“Nhưng khi chỉ còn cách ‘Biên bản ghi nhớ Islamabad’ vài bước, chúng tôi lại đối mặt với yêu sách tối đa, điều kiện thay đổi liên tục và cả đe dọa phong tỏa”, ông Araghchi viết, ám chỉ cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về eo Hormuz.

“Không rút ra được bài học nào. Thiện chí sẽ nhận lại thiện chí. Thù địch chỉ tạo ra thù địch”, ông nói thêm.

