TT Trump nói về Lãnh tụ mới của Iran: Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định về thời điểm chấm dứt cuộc xung đột với Iran sẽ là “một quyết định chung” giữa ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Trump từ chối bình luận về tương lai Lãnh tụ tối cao mới của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối bình luận về việc Iran bổ nhiệm Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chỉ nói ngắn gọn: “Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng kêu gọi Tổng thống Israel Isaac Herzog ân xá cho Thủ tướng Netanyahu, người đang phải hầu tòa trong một vụ án tham nhũng.

“Bibi Netanyahu nên được ân xá ngay lập tức. Tôi cho rằng việc không làm như vậy là một sai lầm lớn. Chúng tôi muốn Bibi tập trung vào cuộc chiến, chứ không phải bị phân tâm bởi một vụ án vô lý”, ông Trump nói với Times of Israel, sử dụng biệt danh quen thuộc của ông Netanyahu.

Ông Trump: Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel sẽ quyết khi nào chiến tranh kết thúc

Ngày 8/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định về thời điểm chấm dứt cuộc xung đột với Iran sẽ là “một quyết định chung” giữa ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Times of Israel cho biết.

Theo ông Trump, Iran có thể đã phá hủy Israel nếu không có sự phối hợp giữa Washington và Tel Aviv. “Iran muốn tiêu diệt Israel và mọi thứ xung quanh. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ và đánh bại một quốc gia đang tìm cách xóa sổ Israel”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu ông có phải là người duy nhất quyết định thời điểm kết thúc xung đột với Iran hay Thủ tướng Netanyahu cũng có tiếng nói, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết hai bên đang duy trì trao đổi thường xuyên.

“Tôi cho rằng đó là quyết định chung ở một mức độ nhất định. Chúng tôi đang trao đổi với nhau. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi yếu tố đều sẽ được cân nhắc”, ông Trump nói.

Iran bác giải pháp ngừng bắn tạm thời, kêu gọi chấm dứt tận gốc xung đột

Iran đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời, cho rằng giải pháp này không thể giải quyết tận gốc cuộc xung đột hiện nay.

Theo giới chức Tehran, điều cần thiết là phải chấm dứt các hành động quân sự mà họ gọi là “gây hấn” từ phía Mỹ và Israel, bởi đó mới là nguyên nhân thực sự dẫn tới chiến sự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: NBC News

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Tehran không yêu cầu ngừng bắn và cũng không thấy lý do phải đàm phán với Mỹ, khi các cuộc thương lượng trước đây đều bị gián đoạn bởi các đợt tấn công quân sự.

Ông cho rằng nếu xung đột tiếp diễn, Iran vẫn sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản leo thang.

Giới chức Iran cũng khẳng định con đường mà Tehran lựa chọn vẫn là ngoại giao, nhưng để đạt được hòa bình thì trước hết các cuộc tấn công nhằm vào Iran phải chấm dứt. Nếu không, theo cảnh báo từ phía Iran, xung đột có nguy cơ lan rộng và gây bất ổn cho toàn khu vực.

Iran phóng tên lửa về phía Israel

Rạng sáng 9/3, giờ Trung Đông, truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này đã phóng nhiều đợt tên lửa về phía Israel sau khi thông tin về lãnh tụ tối cao mới được công bố.

Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran chỉ khoảng 30 phút sau khi giới chức Israel thông báo người dân có thể rời khỏi các khu trú ẩn sau một đợt tấn công trước đó.

Ngay sau đó, nhà chức trách Israel tiếp tục phát cảnh báo, yêu cầu người dân quay lại nơi trú ẩn. Tuy nhiên, không lâu sau, người dân lại được thông báo có thể rời khỏi các hầm trú ẩn một lần nữa.

Iran tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Israel trong ngày thứ 9 của xung đột, tiến hành 9 đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và khẳng định sẽ không đầu hàng trước các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Tehran tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài và sẽ tiếp tục đáp trả các đòn tấn công nhằm vào nước này.

Trong khi đó, quân đội Israel gia tăng các đợt không kích vào lãnh thổ Iran. Theo các báo cáo từ hiện trường, thủ đô Tehran bị oanh tạc dữ dội suốt đêm, với nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại các khu vực trung tâm và những cột khói bốc lên từ nhiều địa điểm trong thành phố.

Israel không kích cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Sáng sớm 9/3, Israel đã tiến hành không kích trụ sở của lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Cuộc tấn công nhằm vào cơ sở được cho là trung tâm chỉ huy và điều phối các chương trình tên lửa, UAV và hoạt động không gian của IRGC.

Những địa điểm hứng chịu không kích tại khu vực Trung Đông từ ngày 28/2 đến nay. Đồ họa: CNN

Theo quân đội Israel, đợt không kích là một phần trong chiến dịch mở rộng nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lực vũ khí chiến lược của Iran, đặc biệt là các địa điểm liên quan đến sản xuất và triển khai tên lửa. Nhiều mục tiêu tại Tehran và khu vực miền Trung Iran đã bị tấn công trong các đợt oanh kích quy mô lớn.

Các động thái này diễn ra khi xung đột bước sang giai đoạn căng thẳng hơn, với việc Israel gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự của Iran, trong khi Tehran tiếp tục đáp trả bằng tên lửa và UAV nhắm vào các mục tiêu của Israel và đồng minh trong khu vực.

Khoảnh khắc tên lửa Tomahawk của Mỹ đánh trúng trường nữ sinh Iran Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một trường nữ sinh tại thành phố Minab bị trúng tên lửa hôm 28/2. Hình ảnh cho thấy một quả tên lửa lao thẳng xuống khuôn viên trường trước khi phát nổ dữ dội, khiến 175 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.

Giá dầu vượt 100 USD /thùng

Giá dầu tăng hơn 10% khi thị trường mở cửa tối 8/3, với giá dầu quốc tế lần đầu tiên vượt mốc 100 USD /thùng trong gần 4 năm.

Hiện dầu đang được giao dịch quanh mức 104 USD /thùng.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ - cho phép nhà đầu tư đặt cược trước khi thị trường mở cửa vào sáng thứ Hai - đã giảm vào tối 8/3.

Hợp đồng tương lai của các chỉ số S&P 500, Nasdaq Composite và Dow Jones Industrial Average đều giảm khoảng 1,5%.

Ông Trump: Giá dầu tăng chỉ là “cái giá nhỏ” phải trả

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đà tăng của giá dầu hiện nay chỉ là “cái giá nhỏ phải trả” để đổi lấy an ninh và hòa bình, đồng thời khẳng định thị trường năng lượng sẽ sớm hạ nhiệt khi mối đe dọa từ Iran được loại bỏ.

“Việc giá dầu tăng trong ngắn hạn chỉ là cái giá rất nhỏ để đảm bảo sự an toàn và hòa bình cho nước Mỹ cũng như toàn thế giới. Giá dầu sẽ nhanh chóng giảm khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ hoàn toàn. Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ khác”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/3.

Cũng trong ngày, quân đội Iran cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ trong khu vực Trung Đông nếu Israel tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của nước này.

“Chúng tôi hy vọng chính phủ các quốc gia Hồi giáo sẽ sớm cảnh báo Mỹ và Israel chấm dứt những hành động hèn nhát và vô nhân đạo như vậy. Nếu không, các biện pháp tương tự sẽ được áp dụng trong khu vực. Nếu các vị chịu được mức giá dầu trên 200 USD /thùng, hãy cứ tiếp tục cuộc chơi”, ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ tư lệnh Trung ương Iran, tuyên bố.

Iran sơ tán công dân tại Lebanon, Israel không kích thủ đô Beirut

Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích dữ dội vào Lebanon, trong đó mục tiêu mới nhất là khu vực Dahiyeh ở ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, nơi được coi là một trong những căn cứ quan trọng của lực lượng Hezbollah. Trước khi tấn công, quân đội Israel đã phát cảnh báo và yêu cầu người dân trong khu vực sơ tán để tránh thương vong.

Ngoài Beirut, không quân Israel cũng tấn công một số vị trí tại ba ngôi làng ở thung lũng Beqaa, phía Đông Lebanon, khu vực được xem là thành trì của Hezbollah. Nhiều tiếng nổ lớn và các cột khói dày được ghi nhận sau các cuộc không kích, dù chưa có thông tin chi tiết về thương vong trong đợt tấn công mới nhất.

Lebanon bị cuốn vào vòng xoáy xung đột chỉ hơn một ngày sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran. Theo cơ quan y tế Lebanon, trong 4 ngày giao tranh, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 102 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, đồng thời hàng trăm nghìn người ở miền Nam Lebanon phải sơ tán theo lệnh của quân đội Israel.

Cảnh báo mưa axit tại Tehran

Sau các cuộc không kích nhằm vào các kho nhiên liệu ở Tehran, giới chức Iran cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa axit tại thủ đô.

Các vụ nổ lớn đã tạo ra những đám cháy và cột khói dày đặc, khiến bầu trời Tehran phủ kín mây đen và nhiều khu vực xuất hiện hiện tượng nước mưa có màu sẫm.

Theo các chuyên gia và cơ quan chức năng Iran, việc các kho dầu bị tấn công có thể giải phóng nhiều hợp chất độc hại như hydrocarbon, lưu huỳnh và oxit nitơ vào khí quyển.

Khi hòa trộn với hơi nước trong không khí, các chất này có thể khiến nước mưa có độ axit cao, gây nguy cơ đối với sức khỏe con người và môi trường.

Các cuộc tấn công vào cơ sở nhiên liệu đã làm gián đoạn hoạt động phân phối xăng dầu tại Tehran, trong khi nhiều bể chứa vẫn cháy và chưa được dập tắt hoàn toàn.

Giới chức địa phương cho biết chưa xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu, song việc khôi phục hoàn toàn hệ thống cung ứng có thể mất thêm thời gian.

Iran: Mỹ - Israel đã tiến hành “chiến tranh hóa học có chủ ý”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các kho chứa nhiên liệu của Iran chẳng khác nào một hình thức “chiến tranh hóa học có chủ ý” nhằm vào người dân nước này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8/3, ông Baghaei nói cuộc chiến mà ông gọi là “cuộc chiến tội ác của Mỹ - Israel chống lại Iran” đã bước sang một giai đoạn nguy hiểm mới, khi các đối thủ tiến hành những đòn đánh “có chủ đích” vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, theo Press TV.

“Việc nhắm mục tiêu vào các kho nhiên liệu đồng nghĩa với việc giải phóng các vật liệu nguy hại và chất độc ra bầu khí quyển, đầu độc dân thường, tàn phá môi trường và đe dọa sinh mạng con người trên quy mô lớn”, ông nhấn mạnh.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào kho chứa dầu Sharan ở Tehran (Iran) ngày 8/3. Ảnh: Press TV.

Người phát ngôn Iran cảnh báo hậu quả của “thảm họa môi trường và nhân đạo” này sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi biên giới Iran. “Những cuộc tấn công này đồng thời cấu thành tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và hành vi diệt chủng”, ông Baghaei tuyên bố.

Trước đó, trong một tuyên bố, Công ty Lọc dầu và Phân phối Dầu quốc gia Iran cho biết Mỹ và Israel đã phóng tên lửa tấn công các kho dầu tại hai tỉnh Tehran và Alborz vào cuối ngày 7/3, trong khuôn khổ chiến dịch tập kích vào hạ tầng của Iran.

Theo các nguồn tin, các đòn đánh nhằm vào các cơ sở lưu trữ dầu của Iran được cho là nhằm làm gián đoạn nguồn thu và hệ thống hậu cần năng lượng của nước này. Các cuộc tấn công đã gây ra nhiều vụ cháy lớn, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về môi trường và thương vong. Sau các vụ nổ, những cột khói đen dày đặc bao trùm bầu trời thủ đô Tehran.

Mỹ tính triển khai lực lượng đặc nhiệm thu giữ uranium của Iran

Mỹ đang xem xét khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm để thu giữ lượng uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí của Iran, theo các nguồn tin ngoại giao được Bloomberg dẫn lại.

Phương án này đã được báo cáo lên Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh Washington và Israel vẫn chưa xác định được chính xác nơi cất giữ số uranium đó.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trước khi chiến sự bùng phát Iran đã tích trữ khoảng 441 kg uranium làm giàu gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí, đủ để sản xuất khoảng 10 đầu đạn hạt nhân nếu tiếp tục tinh chế.

Sau các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân như Natanz, Fordow và Isfahan, hoạt động giám sát quốc tế đã bị gián đoạn, khiến vị trí của số vật liệu này trở nên khó xác định.

Một số nhà ngoại giao cho rằng hoạt động tại các đường hầm ngầm trong khu phức hợp hạt nhân Isfahan cho thấy một phần uranium có thể đã được di chuyển khỏi các cơ sở được giám sát.

Vì vậy, Mỹ và Israel đang tiếp tục tìm kiếm số vật liệu này và chuẩn bị các phương án dự phòng, trong đó có khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm để bảo vệ hoặc thu giữ nếu xác định được vị trí.

Khói bốc lên mù mịt từ sân vận động tại Tehran Video do nhân chứng tại Tehran ghi lại cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ sân vận động Azadi sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Iran. Các hãng thông tấn của Iran như IRIB và WANA xác nhận sân vận động Azadi đã bị phá hủy, tuy nhiên, thời điểm chính xác sân vận động Azadi bị phá hủy chưa thể xác minh. Nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.