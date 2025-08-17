TT Trump muốn gặp TT Putin, Zelensky ngay trong tuần tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nga và Ukraine ngay trong tuần tới, vào ngày 22/8.

Ngày 16/8, trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Liên bang Nga và Ukraine ngay trong tuần tới vào ngày 22/8.

Nguồn tin tiết lộ Tổng thống Trump muốn hội nghị này diễn ra “càng sớm càng tốt”. Tuy nhiên, phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Liên quan tới hội nghị này, hãng tin AFP cho biết thêm ngày 16/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Liên bang Nga và Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NTV và RTL, ông Merz nêu rõ: “Tôi nghĩ một cuộc gặp ba bên như vậy sẽ diễn ra. Ngày giờ và địa điểm vẫn cần được thống nhất. Chúng tôi đã đề xuất tìm kiếm một địa điểm ở châu Âu”.

Nhà lãnh đạo Đức gợi ý địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine có thể là một nơi mà các cuộc thảo luận có thể diễn ra thường xuyên song không nêu rõ quốc gia hay thành phố nào.

Tuy nhiên, một trở ngại cho đề xuất này là việc Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vẫn đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và các lãnh đạo châu Âu muốn có thêm một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin song sự kiện này sẽ có sự tham gia của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Putin ngày 16/8 cho biết trọng tâm trong hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska tập trung chủ yếu vào khả năng tìm kiếm một giải pháp “công bằng” cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo hãng tin RIA Novosti, phát biểu tại cuộc họp tham vấn của chính phủ về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, ông Putin nêu rõ: “Chúng tôi đã thảo luận về hầu hết các lĩnh vực hợp tác, nhưng trước hết là về khả năng giải quyết công bằng cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cũng cho rằng việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột phải là nền tảng cho một thỏa thuận.

Tổng thống Putin thừa nhận Liên bang Nga lâu nay đã không có các cuộc đàm phán trực tiếp ở cấp độ cao nhất như tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vừa qua và nhấn mạnh đây là cơ hội để Moskva (Moscow) có thể thể hiện lập trường một cách “bình tĩnh và chi tiết”.