TT Trump lên tiếng khi Nga tăng cường tấn công Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “rất thất vọng” về Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa ông và Putin chưa mang lại kết quả cụ thể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Báo The Kyiv Independent hôm 3/9 cho biết phát biểu ngày 2/9 trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình phát thanh Scott Jennings Radio Show, Tổng thống Trump nói: “Tôi rất thất vọng về Tổng thống Putin, tôi có thể nói như vậy, và chúng tôi sẽ làm điều gì đó để giúp người dân được sống”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, “đây không phải là vấn đề của Ukraine. Đây là để giúp mọi người được sống. Mỗi tuần có 7.000 người chết, phần lớn là binh sĩ, nhưng là 7.000 con người. Và nếu tôi có thể giúp chấm dứt điều đó, tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải làm”.

Tổng thống Trump nhắc lại: “Tôi rất thất vọng về ông ấy (Tổng thống Putin). Ông ấy và tôi luôn có mối quan hệ tốt. Rất thất vọng”.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu Dục hôm 29/8, Tổng thống Trump cho biết ông đã “học được một số điều sẽ rất thú vị” khi được hỏi liệu trong tuần qua ông có nói chuyện với người đồng cấp Liên bang Nga Putin hay không, đồng thời nói thêm rằng “trong vài ngày tới, các bạn sẽ biết”.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cả Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/8 cho biết số người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Liên bang Nga vào Kyiv hôm 28/8 đã tăng lên 25, sau một đợt tấn công quy mô lớn với 598 thiết bị bay không người lái (UAV) và 31 tên lửa.

Theo báo The Kyiv Independent, bình luận của ông Trump được đưa ra là sự tiếp nối phát biểu một ngày trước đó của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người nói rằng: “Kể từ cuộc gặp lịch sử ở Anchorage, kể từ cuộc điện đàm, tiếp theo là kể từ khi các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky có mặt tại Nhà Trắng vào thứ Hai (18/8), Tổng thống Putin đã làm điều ngược lại với những gì ông ấy cho thấy mình muốn làm”.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin ở Alaska (15/8) và các cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Zelensky cùng lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng (18/8), vào ngày 21/8, Tổng thống Trump nói rằng chính quyền của ông sẽ biết trong vòng hai tuần liệu có thể đạt được hòa bình ở Ukraine hay không.

Dù Tổng thống Trump hy vọng các cuộc gặp này sẽ dẫn đến một cuộc họp song phương giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, nhưng Điện Kremlin đã từ chối triển vọng này.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov ngày 24/8 tuyên bố Điện Kremlin sẽ không chấp nhận chữ ký của ông Zelensky trong bất kỳ văn kiện pháp lý nào thiết lập các điều khoản kết thúc cuộc chiến toàn diện chống Ukraine, đồng thời tiếp tục cho rằng chính phủ Zelensky là bất hợp pháp.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với báo The Kyiv Independent rằng sẽ không có cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin trừ khi Mỹ gia tăng áp lực với nhà lãnh đạo Liên bang Nga.

Tổng thống Trump cũng thừa nhận điều này vào ngày 25/8, khi nói rằng ông Putin không muốn gặp ông Zelensky bởi vì “ông ấy không ưa ông ta”.

Cũng trong ngày 28/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trở thành lãnh đạo phương Tây đầu tiên công khai bác bỏ khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra, nói rằng điều đó “rõ ràng” sẽ không xảy ra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent. Ảnh: USA Today/TTXVN

Vào hôm 1/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent nói với Fox News rằng chính quyền Trump đang xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Liên bang Nga sau các cuộc không kích gia tăng vào Ukraine, bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình gần đây.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng phát tín hiệu sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn nếu nỗ lực hòa bình sụp đổ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra các thời hạn để kết thúc chiến tranh ở Ukraine, đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp lên Liên bang Nga nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Trong bài phát biểu tối ngày 2/9, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi gia tăng sức ép kinh tế với Moskva (Moscow) để buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán.

Theo ông Zelensky, “Liên bang Nga không nghe gì ngoài sức mạnh” và “Các biện pháp trừng phạt bổ sung thực sự có tác động, chúng là cần thiết. Thuế quan hạn chế thương mại của Liên bang Nga và cắt nguồn tài chính cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga - tất cả những điều này đều rất cần thiết”.