TT Trump gây náo loạn sân NFL với cú bay thấp và màn bình luận bất ngờ

Chiếc Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump bay qua sân vận động Northwest trước trận đấu NFL (Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ) của Washington Commanders và tham gia lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh giữa hiệp. Ảnh: Reuters.
Chiếc máy bay gầm rú bay thấp trên sân ngoài trời, khiến hàng nghìn khán giả hò reo phấn khích từ khán đài. Hình ảnh từ cửa sổ máy bay cũng được trình chiếu trên màn hình jumbotron, ghi lại cảnh đám đông vỗ tay và chiếc phi cơ lướt qua. Ảnh: Reuters.
“Đây có phải là màn bay thấp tuyệt vời nhất từ trước tới nay không?”, ông Trump hào hứng hỏi sau khi máy bay hạ cánh, rồi tiến vào ghế chủ sở hữu để theo dõi trận đấu giữa Commanders và Detroit Lions. Ảnh: Reuters.
Giữa hiệp, ông Trump tham gia trực tiếp lễ tuyên thệ cho các tân binh, mỉm cười khi đọc dòng chữ: “Tôi sẽ tuân lệnh Tổng thống Mỹ” qua hệ thống âm thanh sân vận động. Ảnh: Reuters.
Không dừng lại ở vai trò khán giả, ông Trump còn thử sức “bình luận” trực tiếp trên truyền hình về các tình huống thi đấu: “Đây là một pha rất quan trọng. Second and seven, xem điều gì xảy ra. Ổn thôi, không tệ. Người chạy tốt”, ông nhận xét trong hiệp ba. “Đây là một pha rất quan trọng, họ phải ghi cú ghi điểm tối đa, nói cách khác, họ chỉ có thể ghi điểm tối đa”, ông Trump nhấn mạnh. Ảnh: Reuters.
Trước sự xuất hiện của ông Trump, một số khán giả reo hò, trong khi một số la ó, một số cầu thủ thực hiện cú đấm ăn mừng đặc trưng của ông Trump để ăn mừng màn ghi điểm tuyệt đối. Theo National News Desk, vé trận đấu đã bán sạch ngay sau khi công bố ông Trump sẽ tham dự. Trước đó, ESPN đưa tin vị Tổng thống quan tâm tới việc xây dựng sân vận động mới mang tên mình, mặc dù thông tin này chưa được đội Commanders hay ông Trump xác nhận. Ảnh: Reuters, @FoxNFL
Cầu thủ NFL nhảy điệu đặc trưng của ông Trump khi ghi bàn
Cùng tham gia trong ghế chủ sở hữu với Trump là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, và ông còn được tặng áo thi đấu có khung kính với tên và số 47 từ chủ sở hữu đội bóng Josh Harris. Ngoài ra, trận đấu còn có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào mọi người trước khi lên chuyên cơ Không lực Một để trở về Washington, tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, bang Florida, ngày 9/11. Ảnh: Reuters
