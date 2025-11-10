Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

TT Trump gây náo loạn sân NFL với cú bay thấp và màn bình luận bất ngờ

  • Thứ hai, 10/11/2025 11:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ khoảnh khắc Không lực Một bay thấp trên sân đến việc tham gia lễ tuyên thệ và thử vai bình luận trận NFL Commanders - Lions ngày 9/11, ông Trump đã khiến khán giả reo hò phấn khích.

Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 1

Chiếc Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump bay qua sân vận động Northwest trước trận đấu NFL (Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ) của Washington Commanders và tham gia lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh giữa hiệp. Ảnh: Reuters.
Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 2

Chiếc máy bay gầm rú bay thấp trên sân ngoài trời, khiến hàng nghìn khán giả hò reo phấn khích từ khán đài. Hình ảnh từ cửa sổ máy bay cũng được trình chiếu trên màn hình jumbotron, ghi lại cảnh đám đông vỗ tay và chiếc phi cơ lướt qua. Ảnh: Reuters.
Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 3

“Đây có phải là màn bay thấp tuyệt vời nhất từ trước tới nay không?”, ông Trump hào hứng hỏi sau khi máy bay hạ cánh, rồi tiến vào ghế chủ sở hữu để theo dõi trận đấu giữa Commanders và Detroit Lions. Ảnh: Reuters.
Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 4

Giữa hiệp, ông Trump tham gia trực tiếp lễ tuyên thệ cho các tân binh, mỉm cười khi đọc dòng chữ: “Tôi sẽ tuân lệnh Tổng thống Mỹ” qua hệ thống âm thanh sân vận động. Ảnh: Reuters.
Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 5

Không dừng lại ở vai trò khán giả, ông Trump còn thử sức “bình luận” trực tiếp trên truyền hình về các tình huống thi đấu: “Đây là một pha rất quan trọng. Second and seven, xem điều gì xảy ra. Ổn thôi, không tệ. Người chạy tốt”, ông nhận xét trong hiệp ba. “Đây là một pha rất quan trọng, họ phải ghi cú ghi điểm tối đa, nói cách khác, họ chỉ có thể ghi điểm tối đa”, ông Trump nhấn mạnh. Ảnh: Reuters.
Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 6Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 7

Trước sự xuất hiện của ông Trump, một số khán giả reo hò, trong khi một số la ó, một số cầu thủ thực hiện cú đấm ăn mừng đặc trưng của ông Trump để ăn mừng màn ghi điểm tuyệt đối. Theo National News Desk, vé trận đấu đã bán sạch ngay sau khi công bố ông Trump sẽ tham dự. Trước đó, ESPN đưa tin vị Tổng thống quan tâm tới việc xây dựng sân vận động mới mang tên mình, mặc dù thông tin này chưa được đội Commanders hay ông Trump xác nhận. Ảnh: Reuters, @FoxNFL

Cầu thủ NFL nhảy điệu đặc trưng của ông Trump khi ghi bàn

Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 8Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 9

Cùng tham gia trong ghế chủ sở hữu với Trump là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, và ông còn được tặng áo thi đấu có khung kính với tên và số 47 từ chủ sở hữu đội bóng Josh Harris. Ngoài ra, trận đấu còn có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon. Ảnh: Reuters.
Khong luc Mot bay thap, ong Trump, tran dau NFL anh 10

Tổng thống Donald Trump vẫy tay chào mọi người trước khi lên chuyên cơ Không lực Một để trở về Washington, tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, bang Florida, ngày 9/11. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng lên tiếng về hình ảnh tố ông Trump 'ngủ gật'

Nhà Trắng đã lên tiếng trước hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm nghiền mắt và ngả người trên ghế giữa cuộc họp báo tổ chức tại Phòng Bầu dục đang lan truyền trên mạng.

2 giờ trước

Ông Trump hứa tặng 2.000 USD/người Mỹ

Giữa lúc đối mặt vụ kiện về quyền áp thuế, ông Trump cam kết phát “cổ tức thuế quan” 2.000 USD cho người dân Mỹ, khẳng định thuế nhập khẩu giúp kinh tế Mỹ “phát đạt chưa từng có”.

3 giờ trước

Sếp BBC đồng loạt từ chức vì bê bối tin giả về ông Trump

Người đứng đầu BBC cùng lãnh đạo mảng tin tức của đài đã từ chức ngày 9/11, sau khi xuất hiện cáo buộc đưa tin sai lệch, bao gồm việc cắt ghép phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

5 giờ trước

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Thai Lan bat 4 trum lua dao Trung Quoc tron tu Campuchia hinh anh

Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo Trung Quốc trốn từ Campuchia

1 giờ trước 10:59 10/11/2025

0

Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao sau khi trốn khỏi Campuchia để tránh chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia.

Sieu bao Fung-wong suy yeu nhung van rat nguy hiem hinh anh

Siêu bão Fung-wong suy yếu nhưng vẫn rất nguy hiểm

5 giờ trước 07:43 10/11/2025

0

Siêu bão Fung-wong đã suy yếu thành bão mạnh khi tiến vào vùng biển ven bờ La Union (Philippines), song cảnh báo bão vẫn được duy trì trên nhiều khu vực, đặc biệt là tại đảo Luzon.

Lâm Phương

Không lực Một bay thấp ông Trump trận đấu NFL Donald Trump Mỹ Washington Commanders bình luận trận đấu

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý